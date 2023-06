L'ex Suor Cristina è etero? La sua compagna dell'Isola dei Famosi non ha dubbi: la risposta netta

Helena Prestes, 32 anni, dice la sua sull’orientamento sessuale di Cristina Scuccia

Svela quanto è dimagrita in Honduras e su Dayane Mello che l’ha sostenuta dice che…

Cristina Scuccia ha parlato più volte del suo amore davanti alle telecamere in Honduras: la 34enne non ha mai voluto chiarire se la persona che le fa battere il cuore sia una donna, come i gossip raccontano, o un uomo. L’ex Suor Cristina è etero? Arriva la risposta netta della sua compagna dell’Isola dei Famosi. Helena Prestes, modella brasiliana 32enne, risponde alle domande dei follower sul social. Quando arriva il quesito spinoso, pare proprio non aver alcun dubbio.

L’ex concorrente di Pechino Express, in coppia con la vincitrice dell’ultimo GF Vip, Nikita Pelizon, che all’Isola ha mostrato anche il suo lato duro e un po’ aggressivo, inimicandosi gli altri concorrenti, dice la sua sulla Scuccia. “Secondo te (Suor) Cristina è etero?”, le domanda qualcuno. “Secondo me no”, sottolinea scuotendo il dito indice in senso di diniego. Poi divertita fa anche una linguaccia. “Solo questo volevo rispondere”, aggiunge.

La Prestes parla a lungo della sua esperienza in Honduras. Tantissimi vogliono sapere quanto sia dimagrita: era arrivata già parecchio longilinea al reality. “Quasi sette chili - svela Helena - Però ero già magra, pesavo poco più di 60 chili, che in realtà era un miracolo. Ora peso 54 chilogrammi”.

A Helena fanno notare che, nonostante in passato ci siano stati screzi con Dayane Mello, brasiliana come lei, l’ex vippona abbia comunque deciso di sostenerla. Le domandano cosa ne pensi. “Sì, ho saputo e sono stata contentissima. Per me è un onore, l’ho detto tante volte lì, non so se si è visto al daytime: ho raccontato perché sono famosa. Marco Mazzoli diceva sempre: ‘Perché sei famosa?’. Quindi ho raccontato che Dayane mi ha introdotto con Paola (Benegas, agente di molti vip, ndr.). Ha insistito che dovevo fare Pechino”, precisa.

“Quindi l'amore vince sempre - continua la ragazza - Io e Dayane abbiamo una storia lunga, lunghissima da quando abbiamo 14 anni. Prima bottiglia insieme, la prima volta abbiamo visto la neve insieme. Una bella storia di evoluzione dell’anima e ho sempre saputo che lei è speciale per me. L’ho sempre tenuta nel cuore, ma, a volte, le nostre evoluzioni prendono altre strade. Io rispetto questa cosa perché quai nessuno è Santo in questo pianeta e siamo qui per evolverci. Perciò è stato bello essere sostenuta da lei. Non immaginavo. E’ stata una bella sorpresa”.