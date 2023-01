Mario Caucci in collegamento con Giletti spara a zero sulla 34enne

“Questa storia fa parte della pagina più nera della mia vita”

Mario Caucci per la prima volta si fa vedere in tv, ospite di Massimo Giletti a Non è l’Arena, su La7. L’ex marito di Noemi Bocchi spara a zero sulla 34enne, nuova compagna di Francesco Totti, con cui è stato insieme per 11 anni e dalla quale ha avuto due figli. L’imprenditore le va contro e non ha dubbi quando parla dell’ex capitano della Roma 46enne: “Ha commesso un errore”.

L'ex marito di Noemi per la prima volta in tv contro la Bocchi: ''Totti ha fatto un errore''

Caucci, dopo aver dipinto Noemi come un’arrampicatrice sociale sulle pagine di Chi, torna a bomba sull’ex. “Ho deciso di parlare per la prima volta in tv perché purtroppo questa storia fa parte della pagina più nera della mia vita. Io ringrazio lei, Giletti, per questa opportunità che mi ha dato e lo faccio perché la mia ex moglie ha detto nei miei riguardi cose gravissime. Questo è inaccettabile”, tuona.

Il 39enne racconta: “Io e Noemi ci siamo incontrati a una festa di amici in comune e da li abbiamo iniziato a frequentarci. Una bellissima ragazza, all'epoca era ancora più bella nella sua normalità. E’ una donna che ti sa prendere, ti fa vedere il lato bello della vita, è una donna che ti fa stare bene. La mia famiglia era contraria, ma io ero innamorato e non ho ascoltato nessuno".

Quando Giletti gli chiede che tipo sia la Bocchi, Caucci è spietato: “”E' una donna molto furba che sa esattamente cosa vuole per la vita, dove vuole essere e dove vuole arrivare. Dove è ora lo dimostra pienamente”.

Il team manager del Tivoli Calcio e CEO della Caucci Marble, società che si occupa di marmo e travertino con sede sempre a Tivoli, aggiunge: “Noemi è in grado di fare qualsiasi cosa ed essere allo stesso tempo non contenta di averlo ottenuto e cercare sempre altro. Aspira a uno status di vita molto alto. Vestiti, vacanze, scuole, case: solo il meglio per lei. Laurea? Lavoro da flower designer? Mi infastidiscono molto queste cose. Nessuno s'è preso la briga di controllare. Hanno messo in piedi in fretta e furia la famiglia del Mulino Bianco; tutto quello che c'è sotto, che è costato in termini umani di chi le è stato attorno, non è stato comprovato”. Lascia intendere che la donna non si sarebbe mai laureata e che non avrebbe mai avuto un lavoro.

A "Non è l'Arena" l'imprenditore racconta la sua verità su Noemi

Caucci sottolinea come Noemi l’abbia quasi costretto a trasferirsi da Tivoli a Roma, proprio per inseguire una vita che rispecchiasse un certo status sociale: “Voleva andare a Roma, fare una scalata, o arrampicata, cercare qualcosa di meglio. Quindi la villa in campagna non andava bene ma l'appartamento con vista su Roma sì".

L’imprenditore, in causa con la Bocchi per mancata assistenza famigliare e maltrattamenti, precisa di non aver mai abbandonato l'ex moglie e i figli, una bambina di 10 anni e un maschietto di 8: “Ho sempre versato i soldi per loro, fino a quando ho potuto la cifra pattuita, poi, purtroppo, sono dovuto scendere a circa 1000 euro…”. Giletti domanda se la donna lo tradisse. "Non lo so con certezza”, spiega Caucci. E puntualizza: “Prima di questa storia vedevo i miei figli costantemente, ora li vedo molto poco. Ho scoperto che hanno cambiato casa da un giornale, della famosa vacanza a Miami invece l'ho saputo la sera di Natale”.

Caucci nega la mancata assistenza famigliare dopo l'addio

Mario Caucci parla anche della fine del matrimonio tra Totti e Ilary Blasi e lancia la sua frecciata: “Totti ha fatto un errore: sfasciare la famiglia. Per la famiglia si deve combattere, sempre. Andare è la cosa più semplice. Rimanere è la cosa più difficile”.