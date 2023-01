Letizia Porcu sferra un colpo basso al parrucchiere e ufficializza col fidanzato che è…

Il 33enne sul social sbotta: “Sono nero! E mo’ basta!”

Letizia Porcu sferra un colpo basso all’ex Federico Fashion Style, con cui ha avuto nel 2017 tramite fecondazione assistita Sophie Maelle: la donna esce allo scoperto col nuovo compagno. Sul social pubblica una foto in cui è intima con Vincent Arena, dj e producer di fama internazionale, e scrive: “Tu”. Le parole sono accompagnate da un cuore rosso. Si è legata al produttore e compositore e negli anni ha lavorato anche con la Marvel e la Disney. La reazione del parrucchiere sul social puntualmente arriva.

L'ex di Federico Fashion Style esce allo scoperto con il nuovo compagno: la reazione del parrucchiere sul social

Letizia dimentica Federico Lauri, a cui è stata legata da quando i due, coetanei, avevano 17 anni. L’hair stylist nelle sue storie sottolinea: “Nero. E mo basta!”. E sbotta: “Sono arrabbiato. Io tendo a essere sempre sorridente, ma poi ogni giorno succedono delle cose che mi fanno letteralmente incaz*are. Ci sono tantissimi papà che devono quotidianamente sopportare quel che sta accadendo a me”.

“Io ci metto la faccia - chiarisce ancora Federico, tirando una stilettata all’ex, senza nominarla - a differenza di altre persone che non lo fanno ovviamente, fanno vedere altre cose ma non la cattiveria che hanno dentro… Fanno parlare terze persone. Dato che sono stufo di questa situazione, voglio condividere qualsiasi cosa mi succede, così capite e mettete sulla bilancia il tutto. Mi rode talmente il cu*o! Adesso vi racconto…”.

Il parrucchiere pubblica lo screenshot di una lettera del suo legale inviata a Letizia in cui si chiedeva l’affidamento della figlia a Federico il giorno 6 gennaio dalle ore 14. La bambina sarebbe dovuta tornare dalla madre la mattina dell’8 gennaio. Poi il papà avrebbe dovuto prenderla il 13 gennaio e riportarla direttamente a scuola la mattina del 16 gennaio.

“Il 6 gennaio io sono andato dai Carabinieri a fare una denuncia perché la bambina sarebbe dovuta stare con me, come da lettera dell’avvocato inviata il 24 dicembre e vari messaggi scambiati con la mamma. Naturalmente la madre dice che si era già organizzata per tenere la bambina e io non sono riuscito a stare con mia figlia”, spiega Lauri.

“Il 3 gennaio io faccio inviare la lettera dal legale - continua l’hair stylist - Stabilisco dei giorni, dato che sono sempre in giro per i miei saloni. Credo sia un mio diritto quei pochi giorni che sto ad Anzio stare con mia figlia, non devo chiedere il permesso! Loro, usando una tattica ormai ovvia, rispondono l’11 gennaio. Oggi, che dovevo prendere la bambina, la madre mi dice di riportarla domenica sera. Le dico di no: ‘Perché ti ho inviato una lettera in cui c’è scritto che la bambina io la riaccompagnerò lunedì a scuola’. Lei, pur di mettermi i bastoni tra le ruote e non farmi stare con mia figlia, mi fa problemi, come ha sempre fatto, anche con le chiamate a mia figlia”.

Lauri pubblica una lettera inviata dal suo legale a Letizia Porcu: ancora non riesce a vedere con continuità la figlia avuta dalla donna nel 2017

“Dato che la signora non parla, prima che accadano altre cose, dico tutto. Mia figlia deve stare anche con me e non mollo!”, sottolinea ancora Federico. “Tu non comandi niente e lo sai”, dice, rivolgendosi all’ex. “Vite parallele? Innanzitutto le vite parallele ci sono quando due persone stanno insieme e se noi già da tre anni non stavamo più insieme… Non so a quale vita parallela si riferisca”, tuona ancora il parrucchiere. Poi con la mano fa il segno dei soldi e aggiunge: “Forse ti facevano comodo e stavi zitta? Io no. Non sto più zitto e poi tanto santa non sei… Se ti dico magliette, tu che mi rispondi?”. E scrive: “Ovviamente ora gli sfigati parlano dicendo caz*ate e diffamazioni che verranno discusse nelle giuste sedi. E con questo chiudo!”.