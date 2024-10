Fabio Troiano festeggia 50 anni insieme alla fidanzata ex Miss Italia Eleonora Pedron con una vacanza in coppia a Napoli: foto

I due alloggiano nel lussuoso 5 stelle de Bonart Naples - Curio Collection by Hilton

Fabio Troiano condivide sul social una foto che lo immortala insieme alla donna che ama. Seduti al ristorante brinda con lei al suo importante compleanno. L’attore festeggia 50 anni insieme alla fidanzata, ex Miss Italia, Eleonora Pedron. I due sono andati insieme a Napoli: vacanza romantica in coppia.

Niente party stracolmi di gente. Fabio preferisce godersi la data speciale da solo con la 42enne. I due alloggiano nel lussuoso 5 stelle de Bonart Naples - Curio Collection by Hilton. Dalla terrazza guardano il mare in lontananza. Il luogo è il quartiere di Chiaia, trendyssimo, tra i più belli in città, pieno di boutique chic e bar eleganti dove fare un gustoso aperitivo.

La coppia davanti al ristorante

Troiano mostra la grande camera in cui sta con Eleonora. La cena è prenotata da Cicciotto a Marechiaro dal 1942 per gustare dell’ottimo pesce e assaporare vino bianco campano di qualità. “50 anni e sto!!!!!!!”, scrive nel post su Instagram, taggando la compagna e aggiungendo un cuore rosso passione. Spegne la candelina messa sul babà. “Auguri Amore Si' Sempre Nu Bell' Uaglione!”, replica lei sul suo profilo, pubblicando uno scatto simile in cui lui la bacia sulla guancia.

Lui spegne la candelina messa sul babà

La Pedron e Troiano stanno insieme da più di 5 anni. “Fabio è un uomo comprensivo, rispettoso, accudente, divertente e pure un ottimo cuoco! Mi ha aiutato ad allentare le paure, a lasciarmi andare. Viviamo il nostro amore tra Montecarlo, dove io sto con i miei figli, e Roma dove sta lui. Abbiamo costruito un nostro equilibrio, una bella complicità. Insieme ridiamo fino alle lacrime e questo rende tutto più speciale e leggero”, ha detto lo scorso agosto a Gente. E ha aggiunto: “Di nozze ogni tanto Fabio e io ne parliamo, da piccola le sognavo, le vedevo come un traguardo, ora non più. Quanto a un figlio... non ho mai detto di no, vediamo che cosa ci riserva la vita”.