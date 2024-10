''Quando ero più giovane sopportavo di più'': Briatore rivela in tv cosa lo fa arrabbiare dell'ex moglie Elisabetta Gregoraci

L’imprenditore 74enne lo confessa durante la nuova puntata de I Segreti di Casa Briatoraci

A Questioni di stile va in onda una nuova puntata de I Segreti di Casa Briatoraci. Flavio Briatore, così, rivela in tv cosa lo fa arrabbiare dell’ex moglie Elisabetta Gregoraci, non poi così ‘ex’, soprattutto ora che è tornata single, dopo la rottura, voluta da lei, con Giulio Fratini. “Quando ero giovane sopportavo di più”, sottolinea l’imprenditore 74enne.

La showgirl 44enne, conduttrice della trasmissione in seconda serata di Rai2, gli domanda: “Cos’è che di me ti fa arrabbiare?”. Il manager di Formula 1 lo svela: “La cosa che non sopporto, cioè mi dà fastidio, è che se lei va via per 8 ore si porta 18 valigie”. Elisabetta ride di gusto e ribatte: “E’ vero! Ma stavi con Naomi che andava in giro con 30 valigie e non dicevi niente!”. Fa riferimento a quando Flavio era legato alla Campbell.

Briatore raccoglie la provocazione della calabrese e spiega: “Sopportavo di più, ero anche più giovane, certe robe quando sei ragazzo le puoi sopportare. A una certa età non le sopporti più… Poi sul lavoro è precisa, agli appuntamenti è precisa. E’ come viaggia: viaggia come se non tornasse mai più. Poi, alla fine, il giorno dopo torna, sempre con tutti questi bagagli”. La Gregoraci è soddisfatta e commenta: “Pensavo dicessi peggio: sei stato bravo”. Lo dice accarezzandogli dolcemente la testa.

“Per me e per Nathan sei la nostra famiglia, la persona più importante della nostra vita… Anche per te è la stessa cosa?”, gli chiede ancora Elisabetta. “Sì - dice lui - la famiglia è quella. Poi ognuno di noi ha la sua libertà. Tu sei libera di fare la tua vita che fai… Io, invece sono più tranquillo, almeno visto dai giornali…”. Briatore si riferisce ai legami sentimentali che hanno reso protagonista la Gregoraci sui rotocalchi rosa. Lei sorniona accoglie la frecciatina senza problemi. Adesso è libera da qualsiasi rapporto, come precisato da lei stessa a La Volta Buona, facendo riferimento pure alla gelosia di Flavio, che a quanto pare rimane…