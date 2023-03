''Compio 49 anni ma sono meglio di Brad'': Fabrizio Corona festeggia l'ultimo compleanno da quarantenne con fidanzata e figlio

L’ex re dei paparazzi compie 49 anni accanto alla modella 22enne Sara Barbieri

I due stanno insieme da quasi due anni. Intervistato, aveva detto: “Io me la sposo”

Fabrizio Corona celebra il suo compleanno a cena fuori con tanti amici. Festeggia l'ultimo compleanno da quarantenne con la fidanzata Sara Barbieri, modella di 26 anni più giovane di lui a cui è legato da quasi due anni. Nel locale c’è anche Patrizia Griffini, la Petineuse, grande amica pure di Belen, ex storica dell’ex re dei paparazzi. “Compio 49 anni ma sono meglio di Brad”, c’è scritto sulle due torte che arrivano a mezzanotte. Il riferimento a Brad Pitt è evidente: Corona è convinto di essere assai più accattivante del divo.

Fabrizio Corona ha festeggiato il compleanno a Milano con la fidanzata Sara

“49 anni che disegno la storia di questo Paese”, scrive l’imprenditore nelle sue IG Stories sul social condividendo alcune immagini dei festeggiamenti. Alla cena non c’è il figlio Carlos Maria, che invece va al pranzo del 29 marzo, dove Fabrizio continua a spegnere le candeline su un altro dolce.

Due le torte scelte dall'ex re dei paparazzi per spegnere le candeline

Corona, circondato dai suoi ospiti, brinda ai 49 anni. Poi si scambia baci appassionati con Sara. A giugno scorso della ragazza, intervistato da Chi, aveva detto: “Io me la sposo”. Le nozze sarebbero dovute avvenire a settembre, ma così non è stato e al momento sul versante matrimonio tutto tace.

Baci appassionati tra il 49enne e la modella 22enne

Corona ha dichiarato di voler sposare prestissimo la fidanzata

“Perché sposarla? Perché do un valore più alto alle nozze, altrimenti non avrebbe senso. Io sono pure nullatenente...Sono un buon partito. Non sulla carta”, aveva spiegato Fabrizio. “Ha 22 anni, è vero, ne ha 26 meno di me, ma non è una bambina, è una persona molto particolare, ha una testa e un'anima profonda come non ne ho mai incontrate prima nella mia vita”, aveva aggiunto parlando sempre di Sara. “Questa con lei è sicuramente una delle più belle storie d'amore che ho mai vissuto nella mia vita. Ho progetti seri, farei anche un figlio”, aveva poi svelato.

Fabrizio ha festeggiato anche con il figlio Carlos

Tra Corona e la Barbieri l’amore continua. La modella è entrata pure nella vita di Carlos, 20 anni, che Fabrizio ha avuto dall’ex moglie Nina Moric, con cui, parrebbe, i rapporti sarebbero tornati distesi.