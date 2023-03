Matilde Brandi posa col nuovo fidanzato Francesco davanti ai fotografi: guarda

La showgirl 54enne e Tafanelli al Teatro Quirino a Roma per il primo red carpet insieme

I due alla prima di “Amori e sapori nelle cucine del Principe” con Tosca D’Aquino e Giampiero Ingrassia

Matilde Brandi sorride accanto al nuovo fidanzato Francesco Tafanelli. Insieme a lui posa davanti ai fotografi al Teatro Quirino a Roma: è il primo red carpet mondano insieme per i due. La showgirl 54enne e il compagno non hanno voluto bucare l’appuntamento con la prima di “Amori e sapori nelle cucine del Principe”, spettacolo di Roberto Cavosi con Tosca D’Aquino e Giampiero Ingrassia, Giancarlo Ratti, Tommaso D’Alia, Rossella Pugliese e Francesco Godina, diretto di Nadia Baldi.

Matilde Brandi posa col nuovo fidanzato Francesco davanti ai fotografi ai teatro Quirino a Roma. I due alla prima di “Amori e sapori nelle cucine del Principe” con Tosca D’Aquino e Giampiero Ingrassia

Moltissimi i famosi seduti in platea per lo spettacolo, Matilde, con indosso un completo pantalone verde smeraldo e sotto un top scollato sul décolleté, cattura l’occhio, sensuale e ammiccante. Più casual Francesco, in blu con le sneakers bianche ai piedi.

La Brandi e Tafanelli si sono conosciuti a Bari a un evento dedicato alle spose il 10 novembre scorso, come entrambi hanno raccontato in tv. Matilde ha sofferto molto per la rottura con Marco Costantini. Dal commercialista ha avuto le sue due gemelle, Sofia e Aurora, 17 anni. Ora è innamoratissima di Francesco. “Non è ancora arrivato l'anello, ma ci sono tutti i presupposti perché arrivi. Sicuramente ho commesso tanti errori e me ne assumo le responsabilità. Poi però capisci che tutto ciò che c'è stato di importante prima, è stato fondamentale per capire chi vale davvero e chi no. Nel momento peggiore, quello più buio, in cui avevo perso le speranze, è arrivato lui. Sbagliare mi ha dato la possibilità di aspettare lui”, ha sottolineato.