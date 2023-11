''Famiglia a Monaco'': Melissa Satta condivide foto con Matteo Berrettini e il figlio Maddox, le cose ora sono davvero serissime

L’ex velina ha condiviso lo scatto insieme al fidanzato e al suo bambino

Tra i due le cose si sono fatte più che serie, ormai sono una ‘famiglia’

Melissa Satta e Matteo Berrettini innamoratissimi. Anzi di più: sono ormai una famiglia vera e propria.

A dirlo è stata la stessa ex velina 37enne, che ormai da oltre un anno è legata al tennista che ha 10 anni meno di lei, ovvero 27.

Poco fa i due si sono mostrati insieme sui social. Con loro anche il piccolo Maddox, avuto 9 anni fa da Melly insieme all’ex marito Kevin Prince Boateng.

Melissa Satta, 37 anni, insieme al fidanzato Matteo Berrettini, 27, e a suo figlio Maddox, 9

Condividendo una foto in cui appare in ascensore con Matteo e con suo figlio, la Satta ha scritto su Instagram: “Family in Monaco”. Ovvero: la famiglia a Monaco (il Principato, si intende, dove abita ormai da anni lo sportivo). Parole che non si usano a caso… soprattutto non lo fa lei, che di solito in amore ha i piedi di piombo.

In un’altra immagine Melissa appare a tavola mentre pranzo con Maddox sempre nel piccolo stato che si affaccia sul Mediterraneo.

Recentemente ospite del programma tv ‘Belve’, la Satta ha difeso la sua storia d’amore e il suo compagno dagli attacchi degli ultimi mesi. Berrettini è stato infatti accusato di essere “distratto”, magari proprio dalla sua bella dolce metà, e di aver perso colpi sulla terra rossa.

“Alla fine nelle mura domestiche siamo persone normali che devono affrontare cose normali, momenti belli ma anche momenti difficili”, ha spiegato.

Melissa pranza con Maddox sotto il sole di Monaco

Sul perché hanno dato a lei la colpa delle difficoltà agonistiche di Matteo ha aggiunto: “Sono una donna esposta e ogni tanto serve trovare un capro espiatorio”.

“Nella vita di uno sportivo l’infortunio è molto difficile da superare. Nel tennis però scendi di classifica, io sono abituata col calcio quando ti fai male stai fuori alcuni mesi ma il tuo contratto non cambia. Nel tennis è diverso”, ha continuato.

Infine Francesca Fagnani le ha chiesto se sia “innamorata”. Lei ha titubato un po’ nel rispondere, poi ha detto: “Sono molto felice, è un momento bellissimo della mia vita, sono molto grata di tutto quello che ho. Dal mio lavoro alla mia vita personale al mio fidanzato”.