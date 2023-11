''Ho versato decine di milioni di euro'': Claudio Amendola rivela quanto prenderà di pensione al mese

L’attore 60enne si lamenta: “Se penso che ci sono certi manager che ne prendono ottantamila...”

Claudio Amendola è un onesto contribuente. Con i soldi guadagnati con I Cesaroni ha comprato tre case. Non l’ha mai nascosto. Pur avendo avuto retribuzioni di tutto rispetto, non ha mai eluso le tasse. “Se in un anno ho guadagnato tre milioni, più della metà li ho versati felicemente in tasse”, sottolinea a Il Messaggero. E aggiunge: “Io guadagno e pago tutto a mio nome. Tanta gente molto più ricca di me lavora facendo intestare a tante società. E così a volte mi è sembrato strano e ‘simpatico’ pagare più tasse di certa gente”. Al quotidiano romano rivela quanto prenderà di pensione al mese: “Dopo quarantadue anni di lavoro e decine di milioni di euro milioni versati, fra due anni prenderò quattromila euro al mese”. Il 60enne si lamenta: “Se penso che ci sono certi manager che ne prendono ottantamila…”.

L’attore è felice del suo percorso professionale sin qui. Cosa c’è voluto? “Tantissima fortuna. Faccio un lavoro che so fare e non ho mai guardato il telefono. Ho sempre avuto un contratto da onorare”. Ora non si limita solo a recitare: “Adesso faccio anche la regia delle fiction televisive che interpreto”. Non acquisterà mai più una barca: “Assolutamente no. Le caz*ate si fanno una volta sola nella vita. Me la sono goduta e ho dei ricordi bellissimi, ma non era più sostenibile”. E guardando al passato c’è uno sbaglio che non commetterebbe più: “Aver smesso di studiare dopo la terza media. Dovevo continuare”.

L’infarto nel 2017 ha segnato inizialmente Amendola: “I primi tre anni sì, tutto, poi non ho più avuto terrore di ogni dolorino intercostale e sono tornato quello di sempre. Però gli esami che faccio periodicamente mi dicono che è tutto a posto. Non sono mai stato operato e i valori sono perfetti. L’infarto l’ho avuto per lo stress”.

Con i suoi tre ristoranti Claudio dà lavoro a una quarantina di persone e ne è felice. Al giornale non risponde su domande che riguardano la sua situazione sentimentale, dopo l’addio a Francesca Neri. Si dice sia legato da mesi a una costumista 45enne di nome Giorgia, ma lui non conferma. Dal 16 novembre torna in tv con Io Canto Generation, da giurato, su Canale 5. Ha finito di girare un’altra pellicola. La tv gli piace e non solo come personaggio di serie tv.