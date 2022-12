L'ex velina Federica Nargi diventa imprenditrice: lancia linea cosmetica, al suo fianco il bellissimo compagno Alessandro Matri

A La Rinascente a Milano la 32enne presenta il suo brand appena nato

Federica Nargi, ex velina di Striscia la Notizia in coppia con Costanza Caracciolo, come molte altre famose dello showbiz si getta a capofitto nel mondo del make-up e diventa imprenditrice. La romana lancia la sua linea cosmetica, Sobea. Al corner de La Rinascente di Piazza Duomo a Milano presenta il suo brand appena nato e posa accanto al compagno Alessandro Matri, che, come sempre la sostiene nei suoi progetti.

Abito rosso fuoco, Federica è raggiante. All’inaugurazione sono arrivati anche tanti amici vip, tra i quali Benedetta Mazza, Cristiana Corradi, Ludovica Sauer, moglie di Alessandro Cattelan. Tutti fanno il tifo per i suoi prodotti di bellezza.

Come racconta lei stessa, i trucchi sono nati “per valorizzare la bellezza genuina, autentica ed essenziale. La mia linea di trucchi viso, occhi e labbra easy to use è pensata per esprimere il potenziale di ognuno, senza limiti e costrizioni. Credo nel make-up che esalta l’incarnato in tutta la sua naturalezza, per mettere in risalto la migliore versione di sé”.

Il nome del marchio dello showgirl 32enne è ispirato al nome delle due figlie avute dall’ex calciatore 38enne: Sofia e Beatrice, rispettivamente 6 e 3 anni.

Federica ha appena traslocato nuovamente nel capoluogo lombardo per inseguire il suo sogno imprenditoriale. Si è trasferita con tutti i cari al seguito. Anche il brand che ha fortemente voluto ha nel cuore e nell’anima il valore della famiglia e l’importanza di essere se stessi. La Nargi ne è davvero contenta.