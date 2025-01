La campionessa 36enne e Giunta, 42 anni, sono sposati dal 27 agosto 2022

Matilde, nata il 3 gennaio 2024, e il lavoro tolgono alla coppia tempo per loro

Federica Pellegrini, dopo il secondo posto conquistato a Ballando con le Stelle, torna in tv, a Verissimo, e si racconta come mamma e moglie. La 36enne vive un momento complicato col marito. In tv svela: “Con Matteo questo periodo è molto difficile da gestire”. Lei e Giunta, 42 anni, si sono sposati il 27 agosto 2022, il 3 gennaio 2024 è nata la loro prima figlia Matilde.

"Con Matteo questo periodo è molto difficile da gestire": Federica Pellegrini vive un momento complicato col marito

La Divina prima parla della piccola: “Ci sono state fasi complicate, io ho avuto un parto molto difficile però poi, mano a mano che uscivamo da quel tunnel, lei è diventata sempre più tranquilla ed è stato bello vederla prendere i suoi tempi. Diventare più indipendente e fare cose nuove ogni giorno ed è volato. E’ stato un anno incredibile, io a 9 mesi ho smesso di allattarla perché non lo ha più voluto. Devo dire che una bel caratterino, ma sappiamo già dove andare a parare, mio marito mi guarda…”.

"Di pazienza ce ne vuole tanta perché da un giorno all’altro mi sono cambiate le priorità completamente - continua la campionessa olimpica - Per me toglierle tempo è un peso grandissimo. Di fatto i sono dedicata a lei da quando è nata. Ovviamente ho il mio lavoro però la mia priorità è lei. Diventare genitori non è una passeggiata. Quello che mi sta regalando la vita, in generale, è veramente toccare il cielo con un dito e a volte questa cosa fa un po’ paura. Con Matteo stiamo facendo un grandissimo lavoro".

La campionessa 36enne e Giunta, 42 anni, sono sposati dal 27 agosto 2022

Il consorte si è rivelato un padre eccezionale: “E’ stato bravissimo. Molto presente e dolce, mi ha aiutato ed è innamorato perso più di sua figlia che di me. Adesso lei ha capito che può farci quello che vuole. Quindi anche con lei dovrò fare il sergente cattivo. Io me lo aspettavo comunque, perché lui è una persona molto sensibile, riflessiva e concreta. Se abbiamo intrapreso questo percorso è perché ce lo sentivamo entrambi".

Federica poi, però, confessa: "Stiamo andando verso il terzo anno di matrimonio. Questo periodo è molto difficile da gestire, perché noi cerchiamo di essere presenti ma lavoriamo tutti e due. Ci manchiamo in questo momento. La cosa che mi manca di più è lui perché non c’è tempo, anche trovare il tempo per una cena da soli, bisogna incastrare tante cose. Noi abbiamo messo lei prima di tutto, per cui cerchiamo di toglierle meno tempo possibile e a volte ci rendiamo conto che anche solo un momento nostro… passano mesi”.

Matilde, nata il 3 gennaio 2024, e il lavoro tolgono alla coppia tempo per loro

La Pellegrini si emoziona nel svelare tutto ciò, alla fine conclude: "Riusciamo una volta al mese ecco e questo ci manca, è l’unica pecca, ma è anche brutto da dire. Sicuramente però ci manca, ma recupereremo con gli interessi”.