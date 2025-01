''Questo figlio è stato voluto, col mio primogenito ci vediamo due volte l'anno'': Pretelli intervistato dalla Venier dopo la nascita di Kian

L’ex velino 34enne, in scena col musical Rocky, racconta la gioia per l’arrivo del secondogenito in tv

La compagna Giulia Salemi, 31 anni, guarda orgogliosa il compagno da casa

Pierpaolo Pretelli si concede la sua prima intervista da papà bis, dopo la nascita di Kian. Mara Venier, con cui ha lavorato in passato, lo accoglie a Domenica In. La conduttrice ripercorre tutta la carriera del calabrese, personaggio tv, ora in scena nei teatri di tutta Italia con il musica Rocky, di cui è il protagonista. L’ex velino, diventato per la seconda volta genitore lo scorso 10 gennaio, svela: “Questo figlio è stato voluto. Col primogenito ci vediamo due volte l’anno”. Lui è già padre di Leonardo, avuto dall’ex Ariadna Romero, che il 18 luglio scorso ha compiuto 7 anni.

“Questo figlio è stato voluto perché ho trovato la persona che mi completa, che mi sostiene, che mia aiuta, che mi rispetta. E penso che fosse giusto mettere al mondo qualcosa di nostro. Giulia ha sani principi, molti valori, è una persona che si dà tanto”, dice parlando della compagna Giulia Salemi. La 31enne lo guarda in tv orgogliosa. Accanto a lei a Milano c’è il bebè.

“Il segreto del nostro rapporto è non prendersi mai sul serio, ridere, scherzare. Abbiamo tanti punti in comune - spiega Pretelli - Quando ho visto che lei era convinta di voler diventare madre e automaticamente anche di mettere un po’ se stessa da parte, allora ho capito che era il momento adatto”.

Pierpaolo poi si apre su Leonardo: “Mio figlio vive a Miami, ci vediamo due volte anno. Mi manca la quotidianità. E’ venuto qui quest'estate ed è stato un mese. Quando è nato Kian gli ho fatto videochiamata dall'ospedale, era felicissimo... Ha iniziato a correre per tutta la casa e a gridare 'Ho un fratellino!’”. Presto il bimbo conoscerà Kian: "Non vedo l'ora".

Pretelli ha messo tanta determinazione per raggiungere la popolarità. A tal proposito sottolinea: “Quello che cercherò di fare con i miei figli è insegnare loro il sacrificio, la fatica, soprattutto nella fase di crescita. E’ fondamentale per me, si dà veramente il valore alle cose quando ottieni o raggiungi un obiettivo. Se hai faticato, se c’è stato il sacrificio apprezzi di più”. Ringrazia i suoi genitori che l’hanno fatto crescere con questi valori.