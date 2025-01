La neo 30enne in tv racconta com’è iniziata la storia d’amore col calciatore 24enne

“Stiamo insieme da quasi due anni, tra alti e bassi. Adesso siamo una squadra fortissima”

Paola Di Benedetto, ex Madre Natura della tv, vincitrice del GF Vip 4, si racconta in tv. A Verissimo parla della storia d’amore con Raoul Bellanova, 24 anni, calciatore dell’Atalanta. Per la prima volta spiega come l’ha conquistata il fidanzato: le ha inviato un mazzo di rose azzurre senza biglietto. E’ stata lei a mandare a lui un messaggio su Instagram…

Le rose azzurre senza biglietto e il messaggio su Instagram: Paola Di Benedetto spiega come l'ha conquistata il fidanzato

“Stiamo insieme da quasi due anni, tra alti e bassi - dice la conduttrice radiofonica - comunque siamo abbastanza giovani entrambi e abbiamo due caratteri molto forti. A volte per conoscersi bisogna attraversare momenti in cui non sai cosa l'altro pensa davvero. Devi imparare a fidarti e trovare un compromesso. Ci abbiamo messo un po', ma adesso siamo una squadra fortissima sento di dire”. Tra lei e il giocatore, che ora convivono, c’è infatti stato un crack. Da maggio scorso, però, sono tornati a fare coppia e ora pare vadano d’amore e d’accordo.

La neo 30enne in tv racconta com’è iniziata la storia d’amore col calciatore 24enne

La Di Benedetto poi confida in che modo Raoul ha fatto breccia nel suo cuore: “In realtà lui mi ha conquistato in maniera inaspettata. La maggior parte dei ragazzi di oggi si conoscono tramite social. Lui invece mi ha fatto arrivare un mazzo di rose azzurre gigante senza nessun biglietto e mi ha fatto dire che erano sue tramite passaparola tra amici”.

I due stanno insieme da quasi due anni: convivono

“Io, non seguendo il calcio, non lo conoscevo - prosegue Paola - Mi sono informata e poi l'ho contattato su Instagram, gli ho mandato un messaggio. Da lì ci siamo visti ed è scoppiata subito la scintilla. Dal primo appuntamento. Sono del pensiero che o ti scocca subito o non va: sono di pancia”.