Le chiedono ancora dell'ex Magnini, Federica Pellegrini tira una stoccata a Filippo

Federica Pellegrini non fa sconti. In un’intervista rilasciata a Oggi le chiedono ancora una volta dell’ex Magnini, la campionessa di nuoto non ci pensa su un attimo e tira una stoccata a Filippo, ora felicemente sposato con Giorgia Palmas e padre di Mia, un anno compiuto il 25 settembre scorso.

La Divina non ha dubbi riguardo allo sportivo legato a lei dal 2011 al 2017, cugino del suo attuale fidanzato, Matteo Giunta, anche suo allenatore, a cui è legata da tre anni. La bionda 33enne, quando le si domanda se le secchi che Matteo sia parente del suo ex, che il prossimo 2 febbraio compirà 40 anni, replica: “Zero. Magnini non è un argomento di cui valga la pena parlare”. Lapidaria non aggiunge altro.

Federica Pellegrini guarda avanti. Convive con Giunta, 39 anni, e pensa alle nozze, anche se al momento sono rimandate. “Non è in discussione il se. Riguardo al quando, abbiamo deciso che è meglio rinviare all’anno prossimo. Il mio sogno è celebrare il matrimonio in primavera e non ci sono proprio le condizioni per riuscirci nel 2022. Ci si sposa una volta sola. E vorrei che accadesse in un contesto più sereno, fuori dal tunnel dell’epidemia”, spiega.

Su Matteo l’olimpionica ha solo parole dolci: “E’ l’uomo che amo. E lo stimo a prescindere dal sentimento, il che è un aspetto fondamentale per me. Una relazione non deve causare sofferenza. Alla favola dei ‘belli e dannati’ non ci credo più”. Poi sui figli dice: “E’ una scelta impegnativa, tosta. Avverrà in modo naturale, non vogliamo programmarla. Un figlio è un orizzonte, non una priorità”.

