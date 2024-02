Fedez ricompare in pubblico con la fede, dopo averla tolta nei giorni scorsi: cosa sta succedendo? Ecco le ultime sui Ferragnez

Al Circolo dei lettori di Torino per parlare di salute mentale il 34enne la indossa

Fedez parla di un tema importantissimo davanti a 350 studenti al Circolo dei lettori di Torino: quello che riguarda la salute mentale. Ci tiene moltissimo. Arriva all’evento accolto dagli applausi. Ricompare in pubblico con la fede all’anulare, dopo averla tolta nei giorni scorsi. Quando è stato sorpreso dalle telecamere di Pomeriggio 5 venerdì 23 febbraio non l’aveva. Il 34enne torna sui suoi passi? I gossip sulla rottura con Chiara Ferragni si susseguono. Al primo posto, però, c’è la volontà ferrea di tutelare i loro bambini, Leone e Vittoria, 5 e 2 anni.

Federico nell'ambito del festival sul benessere mentale per le nuove generazioni dal nome Tu mi hai capito? sull'argomento social dice: "Ho idea che questa generazione sia servita un po' da cavia rispetto a tanti strumenti, mezzi, piattaforme, media. Gli stessi social network andrebbero studiati così come le ripercussioni psicologiche, psichiatriche, sociali e culturali che stanno avendo in molti Paesi perché siamo un po' cavie in queste cose”.

"Si può vivere una vita parallela, virtuale, migliore di quella reale. Io ho sempre raccontato la mia vita, non so se questo può aver dato fastidio a qualcuno, ho sempre raccontato il bello e il cattivo tempo e non credo che l'esegesi di quello che racconto attraverso i social sia che la fama, il successo e i soldi siano splendidi. Anzi, credo di essere testimone del fatto che denaro e fama, soprattutto denaro, risolvono un problema ma non tutti. So che sembra retorico ma è così”, prosegue.

Parla della sua malattia, che ha messo a rischio la vita ma pure la sua salute mentale, e degli psicofarmaci presi. I giornalisti vorrebbero saperne di più sul rapporto che si dice finito con la moglie. Non aggiunge altro. Chiara pure rimane in silenzio, anche se domenica 3 marzo sarà in tv da Fabio Fazio. Lei la fede non l’avrebbe rimessa, anzi. Così dicono. Si sussurra che i due dormissero separati da un anno, che la crisi già ci fosse, ma è stato il tumore di lui a far sì che tutto non implodesse prima. Si racconta pure che l’imprenditrice 36enne, travolta dai guai giudiziari legati a una beneficenza ‘sospetta’, avrebbe già scelto il suo avvocato divorzista, Daniela Missaglia, una delle più note in Italia.