''Ci penseremo quando Francesca sarà incinta'': Francesco Oppini rivela perché non ha intenzione di sposarsi prima dell'arrivo di un figlio

Francesco Oppini e la fidanzata si sono goduti una splendida vacanza a Santo Domingo, raccontata anche sui social. Il figlio di Alba Parietti, ex gieffino vip, a Chi rivela perché non ha intenzione di sposarsi prima dell’arrivo di un figlio. Quando gli si domanda delle nozze, confida: “Ci penserò quando Francesca sarà incinta”.

Ha detto di no ai fiori d’arancio per il momento. Francesco spiega: “Non è un no al matrimonio. E’ che non ci penso proprio alle nozze, perché per me prima viene un figlio. Da figlio di separati, e separati quando ero bambino, e separati famosi come i miei genitori, per me è stato difficile il rapporto con l’idea di matrimonio. Lo vedo come qualcosa che può fare famiglia, ma quando la famiglia c’è già, quindi quando Francesca sarà incinta allora penseremo al resto”.

Insieme alla Viverit, 25 anni, sogna un bebè: “Non lo cerchiamo né lo evitiamo. Da un lato è presto, perché Francesca si è appena laureata e sta facendo il master, da un altro non lo è perché alla mia età è normale... Diciamo che cercherò di stare entro i 45 anni. Anche per i nonni, perché il bimbo o la bimba abbiano tanti anni davanti per goderseli, e perché loro stessi non vedono l’ora. I nonni sono una cosa meravigliosa, io non li ho più, ma Francesca sì e li amo da morire, come amo lei e la sua famiglia. A me vengono gli occhi lucidi per tre cose: i bambini, gli animali e i nonni”.

Il 41enne, figlio di Alba Parietti e Franco Oppini, desidera diventare padre entro i 45 anni. E’ legato alla Viverit, 25 anni, da marzo 2022

Francesca è entrata da due anni nella vita di Oppini: “Ci conosciamo da tanti anni, ma non c’era mai stato niente, ci siamo avvicinati davvero soltanto dopo che mi sono lasciato con la mia ex”. Parla di Cristina Tomasini, con cui è stato insieme 4 anni, fino al 2022.

“Ho attraversato un periodo difficile. Lei mi è stata vicina e pian piano è diventato amore. Per il mio 40esimo compleanno mi ha anche regalato un gatto, Martino, che con un’altra gattina, Giorgia, rappresenta il primo nucleo della mia prossima famiglia”, aggiunge Francesco. Orgoglioso del suo lavoro nel settore automobilistico, ha un progetto in cantiere col famoso padre Franco. Nel frattempo ha rifiutato per ben tre volte Temptation Island e una Pechino Express in coppia con la madre. Lo avrebbe invece fatto con un amico o col papà.