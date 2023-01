Fedez si mette a nudo per mostrare il nuovo tatuaggio finito: ecco il suo significato

Il tattoo è coloratissimo, occupa tutta la schiena e la coscia sinistra

Così si lascia alle spalle un anno pieno di difficoltà: quello in cui ha dovuto sconfiggere il tumore

Fedez si spoglia e si lascia fotografare tutto nudo per mostrare ai fan il nuovo tatuaggio finito. Il tattoo è coloratissimo, il disegno parte dal retrocoscia sinistra, risale fino al gluteo e arriva alla schiena, la occupa totalmente. Il suo significato è semplice: il rapper si lascia alle spalle un anno complicato e doloroso, quello in cui ha dovuto sconfiggere il tumore al pancreas, e ‘risorge’, come un’araba fenice.

“L’araba fenice stringe fra gli artigli l’ago dei punti di sutura e rinasce dalle ceneri generate dal fuoco acceso dai miei figli. Per la forza che siete riusciti a darmi in questo nuovo capitolo della mia vita”, spiega Fedez sul social. Sulla coscia c’è l’immagine di Leone e Vittoria, i figli avuti da Chiara Ferragni di 4 e 1 anno, che accendono un falò. Le fiamme salgono per il gluteo e arrivano alla schiena, dove c’è il famosissimo uccello mitologico che rinasce dalle proprie ceneri.

Il 33enne è molto orgoglioso del tatuaggio, realizzato da uno sei più bravi artisti nel campo, Luca Natalini. Anche Chiara, 35 anni, lo approva. Fedez ha avuto paura di non sopravvivere, ma, grazie a una diagnosi tempestiva, è riuscito a farcela e ora, anche col nuovo tattoo, mette un punto alla dolorosa vicenda che gli ha dato ancora più forza, grazie soprattutto al calore ricevuto dalla sua famiglia.