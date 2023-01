Dopo la dolorosa confessione sul figlio, Paola Caruso festeggia con Michelino i 38 anni: foto

I primi di gennaio la showgirl aveva rivelato che il bambino ha un grave problema di salute

Cerca di sorridere accanto al piccolo di 3 anni: avrebbe un problema di natura neurologica

Paola Caruso cerca di sorridere per il suo compleanno. Dopo la dolorosa confessione sul figlio, arrivata i primi di gennaio via social, festeggia insieme a Michelino e alla mamma adottiva Wanda i 38 anni.

Dopo la dolorosa confessione sul figlio, Paola Caruso festeggia con Michelino i 38 anni. C'è anche la madre adottiva Wanda

La showgirl calabrese con indosso un tubino rosa cipria in raso, giacca giacca e stivali abbinati celebra il suo giorno speciale. Alle sue spalle, in casa, un allestimento speciale, con un’enorme scritta “Happy Birthday” e tanti palloncini colorati.

La showgirl celebra il suo compleanno

Quando arriva la torta, con tanta panna e una moltitudine di farfalle sopra, spegne le candeline ed esprime il suo desiderio. Non è difficile immaginare che il pensiero dell’ex Bonas vada al figlio avuto dall’imprenditore Francesco Caserta, che lei cresce da sola. Ha rivelato che il bambino ha un grave problema di salute per cui si sta sottoponendo a una lunga terapia. Non ha voluto aggiungere di più.

Per lei una torta piena di farfalle

Paola ha lasciato intendere che i problemi del figlio siano di natura neurologica. Nel commentare una sua foto con Michele, un utente aveva scritto: “Ma non vedete che posta foto con il bambino sempre in braccio, che ne sappiamo noi se avrà avuto qualche problema neurologico, lei diceva che il bimbo aveva bisogno di terapie”. La Caruso aveva replicato all’osservazione con una risposta in cui era parsa confermare: “Persona intelligente”.