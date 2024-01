Fedez a pranzo a casa di Donatella Versace, il suo cane gli fa fare una ''figura di m…'': le immagini tra risate e imbarazzo

Il rapper è stato invitato dalla famosa stilista nel weekend

Lui ha portato anche la sua Paloma, che si è resa protagonista di una divertente ma imbarazzante scenetta

Nel weekend il cane di Fedez e Chiara Ferragni si è reso protagonista di una divertente scenetta finita sul social.

Il rapper 34enne è stato infatti invitato a pranzo da Donatella Versace, a Milano, e c’è andato con la sua Paloma, una Golden Retriver di alcuni mesi (forse per farla conoscere al cane di Donatella, un labrador).

Fedez, 34 anni, in ascensore insieme al cane Paloma

A quanto pare nonostante le “raccomandazioni” verbali di Fedez, la cucciolona si è fatta prendere dall’impeto dettato dall’appetito ed è finita per mangiare il pranzo della stilista 68enne.

E’ stato Fedez a condividere i video di quanto successo. Dapprima lo si vede in ascensore mentre si raccomanda con Paloma: “Ehi, non mi far fare brutte figure che andiamo da Donatella”.

In un’altra clip postata poco dopo si vede Donatella che si appresta a mangiare il suo pranzo. Vicino a lei c’è Paloma che in un nanosecondo azzanna il contenuto del piatto. Fedez imbarazzato esplode: “Paloma, no!! No!! Ma dai, ma vedi che mi fai fare delle figure di m…!!”.

Paloma si lancia sul piatto di Donatella Versace, 68 anni

Donatella sembra sorpresa, ma più che arrabbiata è divertita da quanto sta succedendo e prova gentilmente ad allontanare Paloma dal tavolo. Quest’ultima però torna per dare un altro morso al succulento burger nel piatto.

Il Golden Retriver azzanna il pasto della stilista

Paloma è arrivata in casa Ferragnez a settembre, circa due mesi dopo la morte dell’adorata Matilda, il bulldog francese che per la Ferragni era come una figlia.

Il Golden Retriver è stato un regalo della mamma di Chiara, Marina Di Guardo, ai nipoti Leone e Vittoria, che hanno molto apprezzato.

Tra i Ferragnez e Donatella Versace c’è invece un rapporto di stima e amicizia. Recentemente la stilista italiana famosa in tutto il mondo ha difeso l’influencer, finita nella bufera per il caso Balocco.

Fedez è imbarazzato, ma Donatella ride

Via social ha detto la sua: “Vorrei sapere esattamente di cosa si debba scusare Chiara. Lei e Fedez hanno fatto SEMPRE beneficenza. Era l’azienda che doveva versare il contributo. Loro sono un esempio per l’Italia e per i giovani”.

“Elencate tutte le beneficenze che HANNO FATTO negli anni e chiedete a quella che si definisce ‘giornalista’ quanta beneficenza ha fatto lei. Ve lo dico io: nemmeno 1 euro. TACETE che è meglio per tutti, almeno continueremo a fare beneficenza senza dover sentire commenti di quelli che fanno gli HATERS per professione”, ha aggiunto.