Fedez si gode la vita da single in California tra festival, incontri con Paris Hilton e foto nudo: guarda

Il 34enne al Coachella abbraccia l’ereditiera e si scatena insieme a lei

Essere nuovamente senza una donna accanto evidentemente l’ha liberato. In California Fedez si gode appieno la vita da single, tra festival, incontri con Paris Hilton e foto nudo, quelle in cui mostra il suo popò. Il 34enne non sta un attimo fermo, forse anche per non pensare alla rottura con Chiara Ferragni. E mentre l’ex 36enne, dopo essere scomparsa dai social, si fa vedere rigorosamente in famiglia, anche abbastanza ‘attapirata’, lui esagera.

Federico Lucia a Massimo Gramellini, che gli dedica attenzione nella sua rubrica Caffè Quotidiano sul Corriere della Sera e gli dà del “giuggiolone goliardico, persino simpatico a volte, ma con la profondità di un pavimento di linoleum”, risponde a modo suo. Gli fa vedere nelle storie il suo deretano opportunamente bleurato. “E mentre Gramellini scrive un articolo inutile su di me io me ne sto con il cu*o all’aria in piscina. Ciao Massimo Gramellini, se vuoi ti porto una calamita da Los Angeles”, scrive.

Non contento l’artista aggiunge velenoso: “E per la cronaca a me di essere l’idolo della sinistra non me ne frega un c***o. Io voglio essere l’idolo di tua nonna. Poi onestamente… Ma manco topo Gigio vorrebbe essere l’idolo della sinistra. E’ appena esplosa una centrale idroelettrica con dei lavoratori che hanno perso la vita e tu giornalista intellettuale di sta ceppa piuttosto di parlare delle morti sul lavoro che aumentano ogni anno parli della cover del cellulare di Fedez… Bah!”.

L'artista e la 43enne sono incontenibili insieme

Non si lascia innervosire più di tanto dai media. Neppure a quelli che lo vorrebbero ora in ‘flirt’ con Giulia Ottorini. Influencer e modella 22enne, fa parte della comitiva con cui Fedez è volato a Los Angeles, ex del rapper Mambolosco, indagata per evasione fiscale. Spensierato prende il sole, viaggia su auto di super lusso e balla scatenato ai concerti. Poi incontra Paris.

Federico si fotografa davanti allo specchio con la sua nuova cover con la famosa foto di Silvio Berlusconi che fa le corna sopra

Lucia e la Hilton si conoscono da tempo. Appena si vedono sono baci e abbracci. Lui incontenibile, condivide tutto coi follower e ironizza su ogni cosa. Torna adolescente, senza i figlioletti di 6 e 3 anni al seguito. Oggi è il suo ultimo giorno negli Usa: spazio quindi alle ultime pazzie. Poi a Milano dovrà per forza riprendere a ragionare sulla fine del suo matrimonio e molto altro.