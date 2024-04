Ilary Blasi sempre in viaggio: weekend all'estero col suo Bastian e la figlia Isabel, le immagini

Stavolta la conduttrice, la figlia ultimogenita di 8 anni e il fidanzato tedesco scelgono Malta

Lo aveva svelato già quando era in aeroporto. Si era fatta vedere con i due trolley tra le mani e uno zainetto rigorosamente griffato Chanel portato non sulle spalle, ma davanti. Look casual, aveva scritto: “Ila & Isa in partenza”. Ilary Blasi è sempre in viaggio. Insieme all’ultimogenita di 8 anni Isabel trascorre un weekend all’estero. Col suo Bastian stavolta sceglie di volare a Malta.

La conduttrice 42enne si prende ancora una volta una pausa relax lontano dalla Capitale. La voglia di esplorare luoghi nuovi, da quando si è lasciata alle spalle il matrimonio con Totti, sembra non passarle mai. Outfit comodi, occhialoni da sole e sorridi spensierati, la Blasi si mette in posa nei luoghi più famosi dell’isola: da sola o con la piccola o con l’aitante tedesco, nato a Francoforte, che ormai da quasi un anno e mezzo è nel suo quotidiano.

Stavolta la conduttrice, la figlia ultimogenita di 8 anni e il fidanzato tedesco scelgono Malta

I figli maggiori, Chanel 17 anni il prossimo 13 maggio, e Cristian, 18, sono con il papà Francesco Totti e Noemi Bocchi a Monte Carlo per vedere il tennis. Lei rimane lontana dal Principato. A La Valletta si sta meglio.

La 42enne si regala un fine settimana spensierato: il 19 aprile si torna in tribunale per i Rolex

Il 19 aprile si torna in aula per il nuovo round riguardante l’ormai famosa questione dei Rolex che lei aveva sottratto all’ex marito e che il giudice ha dato in condivisione. Stando a indiscrezioni del settimanale Gente, questa udienza, che serve a stabilire di chi siano gli orologi, potrebbe vedere vincitore il 47enne.

L'ex Letterina con la sua piccola

Non è ancora finita. La prossima udienza per il divorzio è prevista il 31 maggio e potrebbero esserci grandi novità. Ma fino ad allora c’è ancora tempo.

La Blasi col tedesco e la figlia insieme agli altri amici partiti insieme a loro

A Malta Ilary assapora i suoi preziosi attimi accanto alle persone che più ama: Bastian con Isabel è tenerissimo, ormai integrato nella famiglia della romana, amici compresi.