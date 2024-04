''Non è stata una scelta facile, la Rai ha provato a trattenermi'': Amadeus annuncia l’addio alla tv pubblica

Il conduttore 61enne non lavorerà più per la tv di Stato: ora è ufficiale

Ha voluto annunciarlo lui stesso via social, chiarendo alcune cose

Ha ammesso che la dirigenza Rai ha provato a trattenerlo, invano

Ha invece smentito di aver chiesto raccomandazioni o provato a fare fuori ex collaboratori

Amadeus se ne va dalla Rai, non è più solo un pettegolezzo, ma una certezza con tanto di ufficialità.

E’ stato lo stesso 61enne romagnolo ad annunciarlo via social nel pomeriggio di lunedì 15 aprile.

In un video condiviso sui suoi canali online, ha detto: “Mi trovo nel mio camerino, prima di registrare, e voglio leggere qualcosa che per me è importante”.

Amadeus, 61 anni, nel video con cui ha annunciato la decisione di lasciare la Rai dopo anni di enormi successi

“Lavorare in Rai per tanti anni è stato per me motivo di orgoglio, di responsabilità ed immenso piacere. Al servizio pubblico va il mio più sentito ringraziamento”, ha aggiunto.

Ha confermato che la Rai ha provato a trattenerlo, senza però riuscirci. Ha invece smentito di aver fatto richieste come quella di contratti per familiari (qualcuno aveva scritto avesse domandato un programma per la moglie Giovanna Civitillo) o veti verso ex collaboratori (il riferimento sembra alla voce circolata su alcuni giornali del litigio con il suo ex potente agente Lucio Presta).

“Non è stata per me una scelta facile anche in considerazione degli sforzi importanti fatti da Rai per trattenermi, e senza che io abbia mai fatto alcuna richiesta per favorire i miei familiari o per escludere miei passati collaboratori, a dispetto di quanto è stato fatto circolare sulla stampa negli ultimi giorni. Non è nel mio stile”, ha continuato.

“Un grazie speciale va alle Maestranze Rai che rappresentano al meglio lo spirito dell’azienda. Grazie anche ai Colleghi e ai tanti Artisti che hanno creduto in me e si sono fatti coinvolgere nelle mie idee. I programmi che ho avuto la possibilità e la gioia di realizzare (Sanremo compreso) appartengono al Pubblico, ma rappresentano per me, un pezzo di cuore e di vita”, ha sottolineato.

Il conduttore ha smentito di aver fatto richieste di raccomandazioni o aver posto veti su ex collaboratori

“Sono entrato ogni giorno nelle case di milioni di persone, ho provato a ripagare il grande affetto e l’apprezzamento ricevuto, con il lavoro, la professionalità, il rispetto e la libertà. Ho dato tutto me stesso. Ora è tempo di nuove sfide professionali e personali. È tempo di nuovi sogni”, ha continuato.

“Grazie a tutti. Ci vediamo in TV”, ha quindi concluso senza svelare dove approderà. Su questo però le voci sembrano piuttosto unanimi: avrebbe firmato con Discovery per approdare sul Canale NOVE, che ultimamente sta facendo un colpaccio dopo l’altro (non ultimo l’approdo di Fazio e ‘Che Tempo Che Fa’, che si è rivelato un grande successo di ascolti).