Festa super vip per gli 80 anni di Santo Versace a Roma, da Gregoraci a Balivo, ma con un'assenza eccellente: chi c'era e le foto

Più di 400 invitati a Villa Miani hanno partecipato allo sfarzoso party

Il compleanno dedicato a un progetto a sostegno dell’Africa della Fondazione che porta il suo nome

Una serata unica. A Villa Miani a Roma è andata in scena la festa super vip per gli 80 anni di Santo Versace. Presenti più di 400 invitati. Tanti i volti noti, da Elisabetta Gregoraci a Caterina Balivo, accompagnata dal marito Guido Maria Brera. Ma anche un’assenza eccellente, quella della sorella del festeggiato, Donatella Versace. I due non sarebbero in buoni rapporti…

Santo ha accolto tutti gli invitati con grande gioia. Ha dedicato il suo compleanno a un nuovo progetto, a sostegno dell'Africa, realizzato attraverso la Fondazione a suo nome, che gestisce insieme alla moglie Francesca De Stefano.

Caterina, conduttrice Rai, col marito Guido maria Brera e accanto Nicoletta Romanoff: più di 400 invitati a Villa Miani hanno partecipato allo sfarzoso party

L’evento imperdibile è stato caratterizzato da look total black: smoking per gli uomini e abito lungo per le signore. Ad accogliere gli ospiti ballerine con indosso sfarzosi abiti di tulle fucsia. Nel salone della festa, musica dal vivo, esibizioni e grande divertimento.Il buffet, curatissimo, ha entusiasmato tutti. Per finire una gigantesca torta con il numero 80 scritto sopra.

La moglie di Santo, 55 anni, ha scelto di portare per l’occasione un lungo abito nero con la schiena nuda coperta da un velo adornato di pizzo. I due stanno insieme dal 2005. Per lui questo è il secondo matrimonio dopo quello con Cristiana Ragazzi, dalla quale ha avuto due figli, Francesca e Antonio.

Il festeggiato con la moglie Francesca De Stefano ed Elisabetta Gregoraci

Nessuno ha bucato l’appuntamento per la festa nella Capitale. Aurora Ramazzotti, Valeria Marini, Elisabetta Gregoraci, Michela Quattrociocche, Elisabetta Ferracini, Alba Parietti, Vittoria Schisano, Sonia Bruganelli non potevano mancare. All'evento anche: Eleonora Daniele, Barbara Bouchet, Maria Grazia Cucinotta, Beppe Convertini, Dario Ballantini, Lino Banfi, Nicoletta Romanoff, Caterina Balivo. E così tanti altri famosi.

Tra gli ospiti anche Sonia Bruganelli

Santo Versace sul palco si è fortemente emozionato nel ringraziare tutti. “Ho attraversato tante vite: l'infanzia a Reggio Calabria, poi Milano, Roma con Francesca. Mia moglie ha ricucito tutte le mie ferite. Ho avuto tanti traumi nella mia vita, come quel 15 luglio '97 (giorno della morte del fratello Gianni Versace, ndr.). Ma oggi sono felice come non mai. I giorni che verranno saranno ancora più belli. D'ora in avanti voglio guardare al futuro”, ha detto.