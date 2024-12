La conduttrice 43enne è super ironica, come sempre, la clip diventa subito virale

Indossa una dolcevita color mocha in tono col colore dei suoi capelli

Ilary Blasi fa subito ‘boom’. La conduttrice sbarca su TikTok e scherza con i follower nel primo video. Il brevissimo filmato, grazie alla sua dirompente ironia, diventa immediatamente virale. La 43enne sceglie un look semplice per il ‘debutto': indossa una dolcevita color mocha, in tono col colore dei lunghi capelli, e sotto pantaloni. Poco trucco e il solito sorriso sornione.

'Cosa volete vedere? Vi posso far vedere cose zozze'': Ilary Blasi sbarca su TikTok e scherza con i follower nel primo video

“Io lo so che voi mi cercate perché volete che vi dica qualcosa. Ok, da oggi sono su TikTok. Voi direte 'sti ca**i' e avete ragione”, esordisce la presentatrice, che poi scoppia a ridere.

Un breve taglio e poi Ilary continua: "Allora, io non sono capace a usarlo quindi aiutatemi voi e scrivetemi cosa volete vedere. Vi posso far vedere cose zozze, cose simpatiche... Non lo so, scrivete”.

La conduttrice 43enne è super ironica, come sempre, la clip diventa subito virale

La didascalia della clip sottolinea, però: “Niente balletti (e niente cose zozze)”. La Blasi chiarisce subito cosa eviterà di pubblicare. Gli utenti si scatenano e in poche ore le visualizzazioni fioccano, così come i commenti. Il profilo della romana ottiene immediatamente l’iconica ‘spunta blu’ dei vip. E’ la vera Ilary Blasi, in un mondo in cui i ‘fake’ sono infiniti. La stessa che a gennaio arriverà nuovamente su Netflix con la serie “Ilary”. Basta il nome.