La fidanzata di Enock per la prima volta in tv: guarda

Enock può finalmente sorridere dopo una settimana di forti nervosismi. Durante la nona puntata serale del GF Vip per lo sportivo arriva una sorpresa speciale: la fidanzata per la prima volta fa la sua apparizione in tv. La sorpresa, inaspettata, l’ha organizzata il fratello del concorrente del reality, Mario Balotelli.

“Ci conosciamo da dieci anni - rivela Enock Barwuah ad Alfonso Signorini - Dopo il lockdown ci siamo conosciuti meglio e ci siamo messi insieme. Sono pochi mesi, ma Giorgia mi manca moltissimo”. Le sue parole sono sentite. Il ragazzo 27enne è nostalgico ma subito dopo rimane a bocca aperta: davanti a lui, in videochiamata, vede il volto del fratello Mario.

Balotelli conforta Enock e lo tranquillizza, gli legge anche un affettuoso messaggio della mamma, poi lascia il posto a Giorgia. La ragazza sorride entusiasta e gli manda tanti baci. “Ti ho visto un po’ arrabbiato, un po’ alterato ma stai facendo un percorso bellissimo. Stai rispettando quello che hai detto, sei te stesso e devi essere così sempre”, gli sottolinea.

La fidanzata di Enock ha anche un rimprovero per lui: “Ti sei dimenticato di fare gli auguri a tua nipote che ha compiuto gli anni”. Barwuah si fa subito perdonare e glieli manda. “Ci troviamo tutti i lunedì e i venerdì e ti guardiamo tutti insieme”, continua Giorgia che lo saluta. Durante la video chiamata arrivano pure due amici di Enock, uno è Lucas Peracchi, molto lgato a Mario. Poi Balotelli manda al fratello anche gli auguri della figlia maggiore Pia, avuta dall’ex Raffaella Fico. Enock è felice: rinfrancato può rimanere ancora al reality senza alcun timore.

Giorgia è la donna che lo ha fatto innamorare. Di lei si sa pochissimo: proprietaria di un centro di bellezza e ideatrice, con la sorella Elisa, di un brand di prodotti per la cura del corpo e dei capelli interamente eco-biologica, vive a Brescia. Sul social il suo profilo conta più di 15mila follower ma è rigorosamente privato.

