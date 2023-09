La figlia di Carmen Di Pietro nel programma Rai ''Il Collegio'': le prime immagini

La 14enne tra i protagonisti dell’ottava edizione del reality che partirà il 24 settembre su Rai 2

Dopo tanti gossip, arriva l’ufficialità. La figlia di Carmen Di Pietro è nel cast del programma Rai “Il Collegio”. Arrivano le prime immagini della ragazzina, che si racconta accanto alla madre, popolare showgirl protagonista di tanti reality.

Carmen all’Isola dei Famosi ha portato il suo adorato Alessandro, 22 anni. Adesso è la volta della secondogenita Carmelina Iannoni, ma senza avere lei accanto. Sarà tra i protagonisti dell’ottava edizione del reality che partirà il prossimo 24 settembre su Rai 2 in prima serata. La mamma nella clip di presentazione la rimprovera e fa sapere: “In casa non sa fare niente!”.

“Ciao sono Carmelina, ho quattordici anni e mi impegno moltissimo a scuola, ho la media del 7 - dice l'adolescente davanti la telecamera - Dentro sono dolce emotiva e simpatica, ma ho un carattere molto forte e infatti se qualcuno mi fa arrabbiare divento una bestia. Mia madre è Carmen Di Pietro per chi non lo sapesse, è una showgirl e ha fatto molti reality”.

La ragazzina si fa vedere anche col fratello, che l’aiuta a ripetere le lezioni. Poi è la volta della Di Pietro. “Carmelina è una ragazza intelligente e volenterosa però vorrei che facesse più i servizi di casa come spolverare, fare la lavatrice, passare l’aspirapolvere. Non sa fare niente! - sottolinea Carmen - A volte mi fa arrabbiare perché io le dò dei consigli buoni da mamma e lei non me li accetta!”. Carmelina la guarda e alla fine esclama: “Mamma, posso dirti la verità? Non mi mancherai per niente!”.