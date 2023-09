La conduttrice e l’ex organizzano un mega party a bordo piscina in una villa a Milano

Sul social la tenera dedica dei genitori, emozionati per il grande giorno

Federica Panicucci e l’ex marito Mario Fargetta vivono un grande giorno. La figlia diventa maggiorenne: loro organizzano per i 18 anni di Sofia, compiuti il 9 settembre, una grande festa bordo piscina a Milano. Le foto del mega evento le condividono sul social, arricchendole con una tenera dedica.

La figlia di Federica Panicucci e Mario Fargetta diventa maggiorenne: le foto della festa per i 18 anni di Sofia

Il party va in scena a Villa ReNoir Ristorante, un’incantevole villa alle porte del capoluogo lombardo con un ampio giardino e con sale all’interno spettacolari. La conduttrice è elegantissima in un lungo abito scuro che mette in risalto la sua figura longilinea. Accanto a lei, in smoking classico, c’è Marco Bacini, il compagno con cui ha ritrovato l’amore,

La conduttrice 55enne col compagno Marco Bacini

La festeggiata ha scelto per celebrare la sua maggiore età un abito lungo a balze color corallo. E’ favolosa. Posa col papà, anche lui in smoking. Poi si diverte tra canti, balli e ‘fazzolettate’ con gli invitati: le ragazze in abito da sera, i ragazzi tutti con la giacca.

La festeggiata col papà 61enne

“Oggi è un giorno molto importante: la mia principessa compie 18 anni. Auguri Sofi da papà! Ti amo!”, scrive Fargetta, 61 anni, conosciuto dal grande pubblico anche con lo pseudonimo di Get Far. Il disc jockey, produttore discografico e regista radiofonico italiano, specializzato in musica house e dance è davvero felice con la sua piccola donna.

Sofia abbraccia la madre felice

“Le emozioni più belle sono quelle che non puoi spiegare. #18anni #miafiglia #loveforever”, gli fa eco la presentatrice di Mattino 5 55enne. Adora Sofia, come pure il suo secondogenito, sempre nato dal matrimonio con l’ex, Mattia, oggi 16enne. Federica, condivedendo altri momenti della serata, aggiunge: “Ti amo per la bambina meravigliosa che sei stata. Per la ragazza dolce che sei diventata. Per la donna incredibile che diventerai. E ora... Prendi in mano la tua vita e fanne un capolavoro!”.

La Panicucci e Fargetta sono diventati marito e moglie nel 2006, erano già genitori di Sofia, venuta al mondo nel 2005. Nel 2015 hanno ufficializzato l’addio con un comunicato stampa congiunto.