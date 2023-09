Paola Turci e Francesca Pascale felicissime partono per le vacanze settembrine in camper: le immagini

La coppia ha lasciato la casa in cui vive per regalarsi un nuovo viaggio

Anche questa volta hanno deciso di muoversi con l’amatissimo camper

Paola Turci e Francesca Pascale hanno deciso di partire per le vacanze a settembre. La coppia ha preparato i bagagli e ha lasciato la propria villa in Toscana nel giorno in cui la cantante compie 59 anni.

Francesca Pascale, 38 anni, alla guida del camper con accanto la moglie Paola Turci, 59

Le due, che sono sposate dall’estate del 2022, hanno probabilmente aspettato l’arrivo di aria più fresca e l’inizio delle scuole per godersi le bellezze dell’Italia con un po’ più di tranquillità. Ovviamente a bordo del loro amatissimo camper.

Nella mattinata di martedì 12 settembre, la neo 59enne ha voluto fare una breve diretta su Instagram per salute i suoi follower. “Andiamo a farci un giro per l’Italia, verso sud”, ha fatto sapere la Pascale, 38 anni, mentre è alla guida del mezzo. “Stasera siamo a Napoli”, ha poi spiegato.

La coppia si sta dirigendo dalla Toscana verso il sud Italia

“Il camper è stupendo”, le ha fatto eco la Turci. Che ha poi aggiunto: “Oggi è il mio compleanno, volevo farvi un saluto”.

Tempo fa Paola aveva raccontato a ‘Il Corriere della Sera’ della passione dei viaggi in camper. Parlando del mezzo acquistato, ha affermato: “Non è grandissimo: un living con due panche e un tavolo. Chiuso il tavolo, dal soffitto viene giù il letto. Ci piace viaggiare in camper. Siamo andate a Amsterdam, e a Parigi. Guida Francesca. Ogni tanto ci fermiamo in autogrill, ma non scendiamo. Rimaniamo dentro, andiamo in bagno. E poi ripartiamo”.

Gli ultimi momenti pre-partenza nel camper

Più recentemente invece, ospite dell’evento ‘Il Tempo delle Donne’ a Milano, è tornata di nuovo sull’argomento. Ha detto: “Ci chiedono se andiamo in barca, se abbiamo uno yacht. In realtà noi abbiamo una debolezza: il camper. E non è nemmeno un camper di quelli super con le lucine”.