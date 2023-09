Maria De Filippi apre la nuova stagione di 'Uomini e Donne' con Filippo Bisciglia in studio: ecco perché

Il conduttore di Temptation Island entra e si siede accanto alla 61enne

Il 46enne assiste al confronto tra Mirko e Perla, concorrenti del ‘suo’ reality

A sorpresa c’è lui, accanto alla padrona di casa. Maria De Filippi apre la nuova stagione di Uomini e Donne con Filippo Bisciglia in studio. Il perché è semplice: la 61enne nel dating show ospita alcuni protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island, condotta con grande successo di ascolti dal 46enne.

Filippo, che, stando ai gossip sarà al timone anche dell’attesissimo Temptation Island Winter, è sorridente e sereno. Maria l’ha voluto accanto a lei per ascoltare quel che hanno da dirsi Perla Vatiero e Mirko Brunetti. I due ex sono accompagnati dai loro nuovi compagni: la tentatrice Greta e il tentatore Igor, a cui si sono legati in Sardegna, quando si sono detti addio.

Perla ha fortemente voluto un confronto con Mirko, ritenendo vergognoso che questo non ci sia stato, senza telecamere accese, dopo quattro anni di relazione e uno di convivenza. Il ragazzo però controbatte: “Lei ha continuato a fare quello che faceva nel villaggio e prima durante la relazione, cioè sminuirmi. Io ero sempre il problema della relazione”. Ora felice con Greta: “Non ci siamo mai staccati un giorno. Su dove vivere, ci stiamo lavorando. Con lei sto bene, ritrovo pace e serenità. A Temptation mi sono accordo che non ero più innamorato di Perla”.

La Vatiero contrattacca. “Dopo il programma ho fatto una vacanza con la mia amica, mi sono presa del tempo per me. Io non potevo buttarmi in una relazione. Per me è una cosa vergognosa il fatto di non avere avuto un confronto dopo cinque anni di relazione e quattro di convivenza. Non c’è stato perché lui, nel momento in cui siamo tornati dal villaggio, ha raggiunto fin dal primo momento la persona con cui si stava frequentando. La sua priorità non è stata prendersi del tempo e andare dalla sua famiglia, ma da lei”.

“Sei falsa Perla. Al telefono con le parole sei andata tanto oltre”, replica Mirko.“Falsa a me non lo dici, sai che non lo sono e una persona più vera di me non la troverai mai. La tua priorità è un’altra ragazza con cui hai passato 20 giorni, con me hai passato cinque anni”, gli risponde lei.

Alla fine gli animi di calmano. Perla ufficializza con Igor, Mirko, che ammette di provare ancora del bene per l’ex, è contento con Greta. Bisciglia li ascolta con la sua mentore, che è orgogliosa di lui e dei risultati raggiunti con il programma targato Fascino in televisione, al punto che anche col freddo si farà.