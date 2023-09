Alberto di Monaco e la Principessa Charlene accompagnano i figli gemelli di 8 anni al primo giorno di scuola: foto

Il principe, dopo aver smentito le voci di crisi, con la moglie insieme a Jacques e Gabriella

Sull’account ufficiale del Principato arriva l’immagine di famiglia che li mostra sorridenti e sereni

Dopo aver smentito fortemente sulle pagine del Corriere della Sera le voci di crisi insanabile con la moglie, Alberto di Monaco e la Principessa Charléne si fanno vedere insieme ai figli gemelli di 8 anni. I due accompagnano Jacques e Gabriella al loro primo giorno di scuola. Sull’account ufficiale del Principato arriva l’immagine che ritrae la famiglia sorridente e serena: la foto è stata scattata da fotografo ufficiale dei reali, Eric Mathon.

Alberto di Monaco e la Principessa Charlene accompagnano i figli gemelli di 8 anni al primo giorno di scuola

Le vacanze estive ormai sono solo un ricordo. Jacques e Gabriella tornano in aula, frequentano l’istituto cattolico François d’Assise – Nicolas Barré. Con loro all’ingresso ci sono papà e mamma. “Il principe Jacques e la principessa Gabriella stamattina sono tornati a scuola”, si legge nel post che accompagna l’immagine. I gemelli indossano entrambi pantaloni blu, leggings per la femminuccia, e una polo rossa con lo stemma della prestigiosa scuola. Frequentano la quarta elementare, dopo che nel 2021 hanno fatto una classe che unisce due anni in uno.

La Wittstock pare aver ritrovato la forma, anche se il suo sguardo lascia sempre trasparire un velo di malinconia. “Ha avuto delle difficoltà molti mesi fa ormai, ma adesso grazie al cielo è tutto superato. Mi sostiene nella guida del Principato, poi non siamo 24 ore su 24 attaccati l’uno all’altro, siamo anche noi una coppia che lavora e il lavoro ci permette talvolta di vederci solo alla fine di una lunga giornata piena di appuntamenti”, ha detto il marito pochi giorni fa su di lei.

Jacques e Gabriella tornano in aula, frequentano l’istituto cattolico François d’Assise – Nicolas Barré

Il 65enne sulle voci di addio imminente con la 45enne ha poi sottolineato: “Non capisco tutti questi rumor che mi feriscono, su di lei ‘che vive altrove, in Svizzera, incontri su appuntamento per vederci’. Falsità”.