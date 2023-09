Si riprende il posto che aveva lasciato: lo share la premia, ma arrivano anche le critiche

La 43enne è emozionatissima: per molti il programma è ‘scopiazzato’ dai suoi precedenti

Caterina Balivo si riprende il posto lasciato volontariamente a maggio 2020, quando era al timone di Vieni da me. Debutta nuovamente su Rai1 col suo nuovo programma, La Volta Buona. Emozionatissima, arriva in studio e parla al pubblico a casa, gioiosa, ma pronuncia subito una frase che fa discutere. “Ancora non amo la mia squadra”, dice.

''Ancora non amo la squadra'': Caterina Balivo debutta su Rai1 col nuovo programma e pronuncia subito una frase che fa discutere

La presentatrice 43enne per la prima sceglie di indossare pantaloni scuri e sopra un gilet beige con sotto maglia in tono. Iconica col suo look trendsetter, esordisce gioiosa: "Eccoci finalmente qui!”.

Caterina poi aggiunge: “Ho accettato solo dopo aver preso del tempo per decidere. Sono super emozionata. Ho accettato perché ho capito che questa trasmissione vuole raccontare tutte le volte che la vita vi ha sorpreso, vi ha meravigliato, tutte le volte che pensavate che questa vita era finita e invece no. In ogni vita, arriva un'occasione insperata, qualcosa che ti fa stare meglio, fa stare meglio te e chi ti sta vicino. Alcune di queste volte, queste occasioni non si capiscono. Ecco perché queste occasioni vanno studiate, vanno capite”.

Con "La Volta Buona" si riprende il posto che aveva lasciato: lo share la premia, ma arrivano anche le critiche

La Balivo infine precisa: “Lo farò insieme a una squadra che non amo ancora, non so se nemmeno loro amino me, ma ci proveremo insieme. Noi vogliamo questo ed è per questo che si chiama La Volta Buona”.

In studio la conduttrice accoglie il comico Tullio Solenghi e poi Alessandro Tersigni, tra i protagonisti de Il Paradiso delle Signore, soap opera che va in onda dal 2015. C’è la storia di Fatima, una ragazza lituana, giochi in diretta, i giudizi su Venezia 80 di Enzo Miccio. Si muove con disinvoltura, ma sui social arrivano le critiche. Per molti il programma è ‘scopiazzato’ dalle varie trasmissioni già condotte in passato.

La 43enne è emozionatissima: per molti il programma è ‘scopiazzato’ dai suoi precedenti

Sono però, soprattutto, le parole pronunciate all’inizio di show a far discutere. “Molto strano, anche perché avranno fatto delle settimane di preparazione della trasmissione. Non è che vanno in onda senza essersi mai visti", scrive un utente su Twitter. "Qualsiasi sia il significato di questa frase, forse se la sarebbe dovuta tenere per sé, dire che ha un gruppo di lavoro che non ama ancora non è molto edificante, forse avrebbe potuto dire che ha un nuovo gruppo di lavoro con cui si stanno conoscendo", sottolinea un altro. La Volta Buona ottiene 1.356.000 spettatori (11.68%), nella presentazione dalle 14.08 alle 14.36, e 1.266.000 spettatori (13.14%) dalle 14.36 alle 15.59. Ma per quasi tutti c’è ancora da lavorare.