Parte il nuovo Grande Fratello con Signorini ''madre badessa'' e Cesara Buonamici opinionista unica: ecco com'è andata

Il reality prende il via rispettando le regole imposte dal nuovo corso intrapreso da Mediaset

Il giornalista sottolinea più volte come il cambio di rotta sia “un esperimento anche per noi”

Il nuovo Grande Fratello apre finalmente i battenti. Il reality show parte con Alfonso Signorini, definito una “madre badessa” dal Corriere della Sera, e Cesara Buonamici opinionista unica, “icona di morigeratezza e tedio mortale”, sempre secondo il quotidiano di via Solferino, che dà i voti al programma. C’è anche Rebecca Staffelli, opinionista social, emozionatissima e ancora abbastanza impacciata nel ruolo rispetto alla più brillante Giulia Salemi, che lo scorso anno occupava la sua poltrona. Gli ascolti tv premiano il debutto: è buona la prima. Il programma raccoglie davanti al video 2.994.000 spettatori pari al 23.01% di share, battendo Il giovane Montalbano 2 su Rai Uno, che si ferma al 18.36%.

Il GF inizia rispettando le regole imposte dal nuovo corso intrapreso da Mediaset, dove il trash è bandito. Nella Casa entrano i primi 15 concorrenti dei 21 previsti. Vip e Nip varcano la porta rossa e quella del ‘tugurio’, tornato a Cinecittà.

“Quest’anno è un’emozione vera per tante ragioni. Avevo appena finito di dire alla mia nuova opinionista, che è molto emozionata, ‘Stai tranquilla, ci sono io che ho esperienza’ ma ho più paura di lei. Un Grande Fratello nuovo. Un Grande Fratello di cui si è parlato tanto, anche troppo. Si è scritto tutto e il contrario di tutto”, esordisce Alfonso.

La giornalista mantiene per tutta la puntata un profilo basso

“E’ un Grande Fratello nuovo perché metterà per la prima volta a confronto due mondi: quello di chi ha fatto della fama il suo stile di vita, affermandosi nel mondo dello spettacolo, dello sport, del giornalismo, a mondi completamente diversi di chi lavora quotidianamente e la televisione la guarda attraverso il telecomando. Due mondi che sono apparentemente inconciliabili. Sarà un esperimento anche per noi che facciamo il programma vedere quante nuove dinamiche potranno instaurarsi tra queste due realtà solo apparentemente inconciliabili”, spiega il conduttore.

“Nel Grande Fratello quest’anno abbiamo voluto persone. Non personaggi o web star ma persone che avessero delle storie da raccontare, un vissuto che potesse emozionarci con la loro normalità da condividere insieme a noi. Quindi anche le persone che arrivano dal mondo dello spettacolo sono persone che hanno una storia da raccontare. Chiaramente si tratta di un reality che ha le sue dinamiche. Alcune di queste dinamiche saranno nuove, un esperimento anche per noi. Cercheremo di accoglierle come abbiamo sempre fatto, senza alcun pregiudizio, con una grande apertura mentale ma sempre ispirati al rispetto. Il rispetto deve esserci sempre. Tra loro e tra noi”, precisa ancora il presentatore.

In studio c'è pure Rebecca Staffelli, opinionista social

In realtà tra i ‘non famosi’, a ben vedere, c’è ad esempio la chef Rosy Chin, che conta quasi 400mila follower ed è amica di un mare di famosi. Su Instagram si chiama “The Queen Rosy Chin”. E’ conosciuta anche per qualche apparizione in tv…

Il pubblico, fosse pur solo per curiosità, premia la prima puntata del GF. Grazia Sambruna sul Corriere, però, regala a Cesara un 5 e ad Alfonso un 4. Per la giornalista Signorini sarebbe stato “l’unico elemento del reality davvero da cambiare. O, se non l’unico, quantomeno il primo. Ora invece il nostro svolazza giulivo per lo studio, ricreando un’atmosfera da oratorio estivo fuori stagione per di più intrisa di retorica”.

Nella Casa entrano i primo 15 concorrenti dei 21 previsti inizialmente: Vip e Nip mischiati, come annunciato

“Cotanta insostenibile versione da ‘Libro Cuore’ otterrà il favore del pubblico? - scrive ancora la Sambruna - Per il momento Signorini, fingendo di ignorare di non essere il primo a proporre un cast in salsa Nip perché tanto Barbara d’Urso in Mediaset è come se non fosse mai esistita, si compiace fin troppo di non aver perso il posto nonostante gli eccessi e gli orrori che, di fatto, ha consentito nella stagione passata”. E ancora: “Faro morale dell’Italia intera voleva essere e faro morale dell’Italia intera ora è legittimato a diventare. Che spasso. Solo per lui, ovviamente, ma tant’è: così nasce una madre badessa”.