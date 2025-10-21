La figlie di Heather Parisi, Rebecca Jewel e Jacqueline, innamorate di Sole: le rare foto

- Mamma e zia si prendono cura della piccolina, venuta al mondo lo scorso 22 settembre
- La dentista a Roma porta a spasso la figlia insieme al compagno, Carlo Franceschini
Le rare foto che condividono esprimono tutto il calore che provano l’una per l’altra e per i loro pargoli. La figlie di Heather Parisi, Rebecca Jewel e Jacqueline, sono innamorate pazze di Sole. La mamma 31enne e la zia 25enne si prendono cura della piccolina, venuta al mondo lo scorso 22 settembre. Unite da profonda sorellanza, nonostante abbiano due papà diversi (Rebecca è figlia di Giorgio Manenti, Jacqueline di Giovanni Di Giacomo), si aiutano a vicenda nel compito da genitore. La secondogenita della showgirl americana 65enne, infatti, è madre di Enea, avuto il 30 novembre 2024 da Ultimo.
Rebecca ha annunciato la venuta al mondo della figlia sul social. Si è mostrata con parsimonia col pancione. Ora nelle Storie pubblica uno scatto in cui è con l’amato compagno Carlo Franceschini, padre della bimba. Dentista affermata, lavora nel centro Medico Odontoiatrico Nomentano di Roma. Ha conseguito la specializzazione in Ortognatodonzia cum laude. Si è innamorata di un collega, che però svolge la sua professione nel team di Elena Bosco, sempre nella Capitale.
Quando la dottoressa è impegnata, ci pensa Jacqueline a stare con la bimba: Enea è entusiasta della cuginetta. La giovane attrice e stilista si rilassa sul divano insieme alla neonata: il viso sognante comunica tutta la gioia che prova a tenerla tra le sue braccia.