Mamma e zia si prendono cura della piccolina, venuta al mondo lo scorso 22 settembre

La dentista a Roma porta a spasso la figlia insieme al compagno, Carlo Franceschini

Le rare foto che condividono esprimono tutto il calore che provano l’una per l’altra e per i loro pargoli. La figlie di Heather Parisi, Rebecca Jewel e Jacqueline, sono innamorate pazze di Sole. La mamma 31enne e la zia 25enne si prendono cura della piccolina, venuta al mondo lo scorso 22 settembre. Unite da profonda sorellanza, nonostante abbiano due papà diversi (Rebecca è figlia di Giorgio Manenti, Jacqueline di Giovanni Di Giacomo), si aiutano a vicenda nel compito da genitore. La secondogenita della showgirl americana 65enne, infatti, è madre di Enea, avuto il 30 novembre 2024 da Ultimo.

La figlie di Heather Parisi, Rebecca Jewel e Jacqueline, innamorate di Sole: le rare foto. La neomamma 31enne porta a spasso la piccola col compagno Carlo Franceschini a Roma

Rebecca ha annunciato la venuta al mondo della figlia sul social. Si è mostrata con parsimonia col pancione. Ora nelle Storie pubblica uno scatto in cui è con l’amato compagno Carlo Franceschini, padre della bimba. Dentista affermata, lavora nel centro Medico Odontoiatrico Nomentano di Roma. Ha conseguito la specializzazione in Ortognatodonzia cum laude. Si è innamorata di un collega, che però svolge la sua professione nel team di Elena Bosco, sempre nella Capitale.

La zia 25enne, madre di Enea avuto da Ultimo, dorme con la bimba poggiata sul petto e si rilassa

Quando la dottoressa è impegnata, ci pensa Jacqueline a stare con la bimba: Enea è entusiasta della cuginetta. La giovane attrice e stilista si rilassa sul divano insieme alla neonata: il viso sognante comunica tutta la gioia che prova a tenerla tra le sue braccia.