''Un pacchetto che puzza di marcio'': Fedez parla del matrimonio con Chiara Ferragni e non fa sconti

“Le nostre differenze emergevano come iceberg pronte a far affondare la nave”

Fedez parla del matrimonio con Chiara Ferragni e non fa sconti all’ex moglie, madre dei suoi figli Leone e Vittoria, 7 e 4 anni. Il rapper 36enne nel suo libro, "L'acqua è più profonda di come sembra da sopra”, fa una disamina tagliente di un rapporto destinato a naufragare. Le differenze tra lui e la fashion blogger e imprenditrice erano troppo per resistere insieme. “Un pacchetto che puzzava di marcio”, svela parlando delle frequentazioni che era costretto ad avere da marito.

"Durante il matrimonio ho subìto, per osmosi, le frequentazioni di mia moglie - si legge ancora - Avevo accettato passivamente di stare a quel tipo di pensiero lì, di accettare l'architetto superfancy di Milano, quello della moda iperinserito e un'altra serie di figure insopportabili. Una confezione bellissima. Ma dentro, per me, puzzavano tutti".

Federico sottolinea senza problemi: “Preferisco frequentare uno che vedi subito quanto fa schifo, piuttosto che un pacchetto stupendo di cui però a poco a poco ti accorgi che puzza di marcio. Meglio chi si presenta per quello che è, piuttosto che per quello che dovrebbe essere”.

Lucia si sofferma pure sull’azienda di Chiara, la TBS Crew srl: “L’azienda di mia moglie io la vedevo come il Rotary Club, e di conseguenza trattavo tutti come tratto gli snob. Ovvero peggio di come loro trattano gli altri. Trovavo tante cose patetiche. Oggi, se mi invitano a una cena parlo con la gente: sono una persona più o meno normale. All’epoca stavo tutto il tempo a fissare il cellulare”.

“Non li guardavo nemmeno in faccia - prosegue l’artista - Li trovavo insopportabilmente noiosi. Convintissimi in modo immotivato. Dopo sette anni di pettegolezzi del mondo della moda, chi va a letto con chi, il designer che viene licenziato… Alla fine davvero non ne potevo più”.