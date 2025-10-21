Il calciatore Nicolò Zaniolo e la futura moglie Sara Scaperrotta aspettano il secondo figlio: annuncio e sesso

Il 26enne, attualmente in prestito al Galatasaray di Istanbul, diventerà di nuovo papà

Via social insieme alla futura moglie Sara ha annunciato che la cicogna ha spiccato il volo

Con dei teneri scatti in cui appare anche il primogenito Tommaso hanno voluto condividere la notizia con amici e follower

Il calciatore Nicolò Zaniolo e la futura moglie Sara Scaperrotta aspettano il secondo figlio: l’annuncio è arrivato nel pomeriggio di oggi, martedì 21 ottobre, via social.

La coppia ha infatti condiviso su Instagram alcune foto in cui lei appare con un bel pancione già molto visibile. Nello scatto c’è anche loro figlio Tommaso, avuto 4 anni fa.

“Presto saremo in 4 e l’amore sarà ancora più grande”, hanno scritto vicino alle immagini. Nel carosello anche un corredino di colore blu: sarà un altro maschietto.

La tenera foto con cui Nicolò Zaniolo, 26 anni, e Sara Scaperrotta hanno voluto annunciare di aspettare il secondo figlio insieme

Sara nell’immagine ha voluto apparire con stile in total black e stivali altissimi, mentre il piccolo Tommaso dà un tenero bacio al fratellino (o sorellina) in arrivo!

Nicolò – che attualmente milita nel Galatasaray ad Istanbul, in Turchia – osserva la scena in total white (scarpe escluse) con occhi sognanti e visibilmente innamorato mentre tiene per mano il primogenito.

La coppia all’inizio di quest’anno ha deciso di sposarsi dopo che lui le ha fatto la fatidica domanda durante una romantica cena.

Si tratta di un altro maschietto come si può desumere dal colore del corredino

I due hanno un passato sentimentale un po’ turbolento. Si sono messi insieme quando erano giovanissimi – lui oggi ha 26 anni – e la loro relazione è naufragata proprio mentre Sara era incinta.

Dopo aver cresciuto il figlio per qualche anno da genitori separati, nel 2024 sono riapparsi a sorpresa insieme come coppia. Hanno deciso di dare una seconda possibilità al rapporto e oggi sembrano raccoglierne i frutti.