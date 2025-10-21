Maria Monsè e la figlia Perla Maria Paravia col look matchy-matchy alla Festa del Cinema di Roma: foto

La 51enne e la 19enne sfilano sul red carpet come due dive con gli abiti rossi

Trionfo di paillettes per le ex gieffine vip, che non passano inosservate, scollatura vertiginosa e spacco

L’outfit è del loro negozio di fiducia a Roma, lo firma Raffaele Marchese, “lo stilista delle celebrità” si legge sul profilo social. Maria Monsè e la figlia Perla Maria Paravia sfilano col look matchy-matchy alla Festa del Cinema di Roma. La 51enne e la 19enne si lasciano immortalare in coppia come due vere dive con indosso gli abiti rossi identici: il loro vestito è un trionfo di paillettes, lungo, ha una scollatura vertiginosa che esalta il décolleté e uno spacco che arriva fino a oltre metà coscia. Sotto le due indossano sandali, sempre sbrilluccicanti, Luciano Barachini.

Maria Monsè e la figlia Perla Maria Paravia col look matchy-matchy alla Festa del Cinema di Roma

Maria e Perla portano i capelli sciolti e sorridono fiere di essere all’evento mondano che si svolge dal 15 ottobre nella Capitale e terminerà domenica 26. E’ una 20a edizione sfavillante, con la presenza di Angelina Jolie, Jennifer Lawrence, Robert Pattinson e molti altri attori internazionali famosissimi.

La Monsè, prezzemolina della mondanità, riesce a guadagnare il tappeto rosso e a farsi notare pure lì: chiaramente con lei c'è la sua ragazza, che ora è fidanzata col giovane calciatore e studente Panayotis Romagnoli. Lei non ne è molto felice: la vorrebbe sempre al suo seguito, tra feste, riflettori e tv.