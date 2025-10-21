Il GF mostra la foto di Ivana Castorina prima della transizione: arriva il marito a farle una sorpresa

La 35enne racconta cosa ha affrontato a partire dai 19 anni, quando ha deciso di diventare donna

Non tutti fuori sapevano, a Simona Ventura spiega perché ne ha parlato ora al reality

Il GF regala emozioni. Durante la puntata, in diretta tv, mostra la foto di Ivana Castorina, concorrente nella Casa, prima della transizione, quando era ancora ‘Ivano’. Al reality arriva anche il marito Tony per farle una sorpresa. Sono sposati da tre anni.

Il GF mostra la foto di Ivana Castorina prima della transizione

La 35enne si apre completamente e racconta cosa ha affrontato a partire dai 19 anni, quando ha deciso di diventare donna. Fuori non tutti sapevano la sua storia. Simona Ventura le chiede perché abbia deciso di rivelare tutto proprio ora. “Ho deciso di farlo a modo mio, da dove dico io, perché per tanto tempo ho subito il giudizio della gente, che mi diceva che avrei potuto fare una sola professione, che non sarei arrivata da nessuna parte, perché sono uno scherzo della natura, oggi sono Ivana a 35 anni, sono un’operaia, sono sposata e innamoratissima e lo dico da qui al Grande Fratello e non devo chiedere scusa a nessuno, sono qui ed esisto”, svela Ivana.

Parla poi del suo percorso. Lo fa in un video che la regia manda in onda. “Quando sono andata a Trieste a operarmi sarei dovuta restare sei giorni ricoverata, ma ci sono rimasta un mese perché la febbre non mi passava. Un intervento durato nove ore devastante, non ricordo quasi niente. Avevo la febbre e non passava, ogni giorno entrava in stanza un medico che mi metteva le dita dentro per capire se era andato tutto ok. Non riuscivo a camminare, svenivo. Sono tornata a Catania dopo un mese in aereo ma in sedia a rotelle”, svela.

La 35enne da adolescente, quando era 'Ivano'. In studio c'è anche il marito per farle una sorpresa

All’epoca lei aveva 19 anni, il fratello appena 3. Ivana spiega: “Quando mi hanno detto che sarei entrata qua l’ho detto a mio fratello del mio passato ed è rimasto sotto choc, gliel’ho detto pochi giorni prima di venire. Mi ha detto che avrebbe dovuto metabolizzare perché lui non lo sapeva e non se ne era mai accorto, mi ha conosciuta come sua sorella. Tra l’altro non ho mai cambiato i miei connotati, mi sono solo limata la gobbetta nel naso e fatta il seno".

Un altro scatto della concorrente quando ancora non era diventata donna

La Castorina confida di non aver mai detto subito agli uomini di essere transgender. Pure al marito lo ha detto dopo un mese: “Quando ho fatto coming out con mio marito, l’ho fatto quasi per allontanarlo, ma lui mi ha detto: ‘Io ho conosciuto lo scorso 15 agosto una donna meravigliosa, e per me quella donna sei tu’”. Tra le lacrime, rivela: “Io penso che mio marito mi ami più di sé stesso, quando ci chiedono perché non abbiamo figli, questo senso di colpa me lo porterò sempre”.

Ivana abbraccia l'uomo che ama e che ha sposato 3 anni fa

Quando esce dal Confessionale, gli altri l’abbracciano forte. Non sa che per lei il GF ha organizzato un vero colpo di scena: suo marito è lì. Quando lo vede, lo abbraccia e lo bacia, Lui le dice: “Ti sei liberata finalmente, ci tengo a dirti che sono orgoglioso fiero, non ti devi occupare più di nulla fuori, devi stare tranquilla, sono orgogliosissimo di te, mi manchi, ma so che è quello che volevi. Ti amo, tantissimo. Andrà tutto bene. Ti vogliono bene, hai un affetto indescrivibile anche da quelle persone che non sapevano”.