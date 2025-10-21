Mercedesz Henger incinta di 6 mesi vola con la mamma Eva in vacanza al caldo: ecco dove

Pancione in bikini per la 34enne, che aspetta il suo primo bebè, una femmina, da Alessio Salata

E’ un viaggio speciale in tre: la piccola Aurora nascerà a febbraio 2026

Mercedesz Henger si regala una vacanza speciale al caldo, come confessa lei stessa sui social. La 34enne, incinta di 6 mesi, vola via dall’Italia con la mamma Eva. Sono a Sharm el-Sheikh, famosa località in Egitto che si affaccia sul Mar Rosso. In bikini, sotto il sole, l’ex naufraga mostra le sue forme da mamma, orgogliosa della bimba che porta in grembo nel pancione.

Mercedesz Henger incinta di 6 mesi vola con la mamma Eva in vacanza al caldo

“Che la nostra vacanza speciale abbia inizio - scrive Mercedesz nel suo post - Dopo un estate ad evitare il caldo ed il sole a causa della nausea e altri sintomi della gravidanza che ora non ci sono più, io, Aurora e mamma Eva Henger ci siamo concesse questa vacanza speciale”. Condivide tanti scatti e brevi video del viaggio rilassante che si sta godendo un un resort extra lusso.

La 34enne e la 52enne sono a Sharm el-Sheikh, famosa località in Egitto

Mercedesz sfoggia le sue forme da mamma in bikini

Mercedesz aspetta il suo primo bebè dal fidanzato Alessio Salata, 23 anni, 11 meno di lei. A Verissimo sul futuro parto a settembre scorso aveva detto: “La piccola dovrebbe nascere a febbraio”. Si chiamerà Aurora. E sul nome sempre in tv aveva svelato: “Bellissimo, tra l’altro in confronto al mio nome che è Mercedesz o anche a quello di mia sorella che è Jennifer, è un nome italianissimo. Ha un significato per me importante”.

Le due a cena con amici: la piccola Aurora nascerà a febbraio

Ora si sente bene ed è potuta partire senza problemi. La giovane Henger aveva svelato i problemi di nausea pure davanti alle telecamere: “Da circa la settima settimana in poi fino alla tredicesima è stato terribile, ho avuto una nausea che iniziava la mattina e durava fino a notte fonda. Non riuscivo a fare le cose più semplici durante la giornata, mi addormentavo davvero ovunque”.