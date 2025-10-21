''Con Clarita è stato strano'': Belen Rodriguez parla della nipotina, la figlia della sorella Cecilia

La 41enne replica a una follower che le sottolinea: “Sarai una zia molto presente”

Belen Rodriguez replica a una follower che commenta la foto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram in cui tiene in braccio Clara Isabel, nata lo scorso 15 ottobre. La showgirl parla della nipotina, la figlia della sorella Cecilia, e rivela: “Con Clarita è stato strano”.

“Sei nata mamma dentro, sarai una zia molto presente con Clara Isabel", le sottolinea la fan. Le sue parole nascono dallo scatto pubblicato in cui ha tra le braccia la piccola. L’argentina 41enne risponde e confessa le sensazioni che ha provato nel vedere e poi prendere in braccio la prima volta bimba.

"Quando l'ho vista si è fermato il tempo - rivela Belen - Non credo di essere la mamma migliore, ma ci provo ogni giorno a fare meglio. Ma con Clarita è stato strano. Non come i miei figli; è sangue del mio sangue, c'è meno responsabilità, ma un legame altrettanto forte”. E’ già pazza di lei. La neonata con la sua venuta al mondo ha spazzato via anche le ruggini che si erano create in famiglia. I rapporti tra Belen, Chechu e Ignazio Moser sono tornati a essere sereni, se astio e gelo c’è stato, ora è solo un ricordo.