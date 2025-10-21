Sonia Bruganelli si riprende il GF da opinionista (aggiunta) e in diretta tv balla pure la Zumba: guarda

- Torna al suo primo amore, il programma sul quale ha scritto anche la tesi all’università
- Simona Ventura accoglie la 51enne a braccia aperte: a fine puntata le domanda di ritornare
Sonia Bruganelli lo annuncia nelle sue Storie: “Volevo fare una sorpresa, ma ormai la notizia è ovunque”. La produttrice si riprende il GF da opinionista (aggiunta). In diretta tv dà i suoi giudizi sferzanti sugli inquilini della Casa. Poi balla, insieme alla presentatrice del reality e agli altri ‘colleghi', Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Cristina Plevani, pure la Zumba, dando vita a un teatrino gustosissimo.
La 51enne da opinionista d’eccezione si fa subito notare. Prima di arrivare ha ‘studiato’, spiando i concorrenti nella diretta quotidiana. Le sue opinioni sono mirate e taglienti al punto giusto. Non esagera, ma va dritta al punto e regala brio allo show.
Simona Ventura l’accoglie a braccia aperte. C’è chi sussurra che l’abbia chiamata in soccorso di un GF che stenta a decollare e che gli ascolti finora non hanno premiato. “Si è laureata con una tesi proprio sul Grande Fratello: chi meglio di lei poteva tornare sul luogo del delitto? E’ qui con noi Sonio Bruganelli!”, annuncia. Il pubblico applaude e anche sui social in molti salutano la sua presenza entusiasti e, probabilmente, stufi del troppo buonismo che a volte traspare dal programma.
L’ex moglie di Paolo Bonolis presenta pure il suo libro, “Solo quello che rimane”, che esce oggi, 21 ottobre, in libreria. Si improvvisa danzatrice nella Zumba e lascia un po’ a desiderare come coordinazione, eppure la clip diventa virale e conquista. A fine puntata arriva la ‘proposta indecente’ di SuperSimo: “Mi prendo io la responsabilità: torni la prossima settimana?”. La Bruganelli potrebbe diventare una presenza fissa: i fan rimangono col fiato sospeso.