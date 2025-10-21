Sonia Bruganelli si riprende il GF da opinionista (aggiunta) e in diretta tv balla pure la Zumba: guarda

Torna al suo primo amore, il programma sul quale ha scritto anche la tesi all’università

Sonia Bruganelli lo annuncia nelle sue Storie: “Volevo fare una sorpresa, ma ormai la notizia è ovunque”. La produttrice si riprende il GF da opinionista (aggiunta). In diretta tv dà i suoi giudizi sferzanti sugli inquilini della Casa. Poi balla, insieme alla presentatrice del reality e agli altri ‘colleghi', Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Cristina Plevani, pure la Zumba, dando vita a un teatrino gustosissimo.

La 51enne da opinionista d’eccezione si fa subito notare. Prima di arrivare ha ‘studiato’, spiando i concorrenti nella diretta quotidiana. Le sue opinioni sono mirate e taglienti al punto giusto. Non esagera, ma va dritta al punto e regala brio allo show.

Simona Ventura l’accoglie a braccia aperte. C’è chi sussurra che l’abbia chiamata in soccorso di un GF che stenta a decollare e che gli ascolti finora non hanno premiato. “Si è laureata con una tesi proprio sul Grande Fratello: chi meglio di lei poteva tornare sul luogo del delitto? E’ qui con noi Sonio Bruganelli!”, annuncia. Il pubblico applaude e anche sui social in molti salutano la sua presenza entusiasti e, probabilmente, stufi del troppo buonismo che a volte traspare dal programma.

In diretta tv Sonia balla pure la Zumba

L’ex moglie di Paolo Bonolis presenta pure il suo libro, “Solo quello che rimane”, che esce oggi, 21 ottobre, in libreria. Si improvvisa danzatrice nella Zumba e lascia un po’ a desiderare come coordinazione, eppure la clip diventa virale e conquista. A fine puntata arriva la ‘proposta indecente’ di SuperSimo: “Mi prendo io la responsabilità: torni la prossima settimana?”. La Bruganelli potrebbe diventare una presenza fissa: i fan rimangono col fiato sospeso.