Il figlio di Al Bano ha rischiato di essere nel locale di Crans-Montana la sera della strage, Lecciso: ''Provata psicologicamente''

La showgirl leccese ha raccontato come il figlio Bido frequenti la località svizzera

Lui e la fidanzata hanno rischiato di trascorrere il Capodanno a ‘Le Constellation’

Al Corriere della Sera ha ammesso che l’evento l’ha provata psicologicamente

Loredana Lecciso ha rivelato che sul figlio Albano Junior poteva essere nel locale di Crans-Montana dove la notte di Capodanno hanno perso la vita 40 ragazzi.

La 53enne ha raccontato a “Il Corriere della Sera” che quanto avvenuto nella località svizzera ha avuto un effetto psicologico importante su di lei visto il legame personale. Anche per questo l’altro giorno ha avuto un mancamento mentre si trovava in Stazione Centrale a Milano.

“Avevo anche avuto dei giorni che mi hanno provata psicologicamente”, ha sottolineato parlando del malore avuto nel capoluogo meneghino.

Loredana Lecciso, 53 anni, insieme al figlio Bido, 23, che ha rischiato di essere nel locale della strage di Crans-Montana lo scorso Capodanno

Poi ha raccontato come Bido, questo il soprannome del figlio maschio avuto 23 anni fa insieme al compagno Albano Carrisi, avrebbe potuto trascorrere il Capodanno proprio a “Le Constellation”, il locale dove si è svolta l'ormai nota strage dello scorso 31 dicembre che ha portato via le vite di decine di giovanissimi.

“Bido frequenta Le Constellation, il locale di Crans-Montana, in cui un incendio ha causato la morte di 40 giovani la notte di Capodanno. E ha rischiato di essere nel locale proprio quella tragica sera”, ha affermato.

Ha poi spiegato meglio: “Bido si è diplomato a Crans-Montana e ci ha trascorso le estati con Jasmine. La sua fidanzata, Emily, è del posto. Ci eravamo riuniti per trascorrere il Natale tutti insieme. È una località bellissima. Passeggiando a piedi ero passata proprio davanti al locale della strage”.

“Mio figlio e la sua ragazza hanno deciso all’ultimo di scendere in Puglia per dare il benvenuto al nuovo anno. Tra le varie alternative, c’era quella di festeggiare a Crans e se ci fossero rimasti, sarebbero stati quasi sicuramente a Le Constellation. Al Bano afferma che Cellino San Marco li ha salvati”, ha proseguito.

Il pensiero di ciò che è accaduto pochi giorni fa in quel luogo la fa però stare comunque male: “Sono felice che sia andata così, ma il mio sollievo non allevia il dolore per il dramma che stanno vivendo i famigliari. Non oso immaginare cosa provino quelle povere mamme e quei poveri papà. Il mio cuore è con loro”.