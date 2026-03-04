Lei mantiene il riserbo, è il famoso cuoco a ufficializzare la rottura con la conduttrice

La relazione tra la 43enne e il 56enne era iniziata tra la fine del 2024 e inizio 2025

Lei mantiene il più grande riserbo. E’ lui a ufficializzare la rottura. Elisa Isoardi torna single, è finita la storia d’amore con lo chef 56enne Ernesto Iaccarino. Il famoso cuoco, al timone dello storico Don Alfonso 1890 sul suo profilo Instagram pubblica una foto in cui è immortalato con la conduttrice 43enne e scrive: “Grazie per questi 14 mesi”.

Nello scatto condiviso, i due sorridono mentre sono seduti in auto l’una accanto all’altro. Hanno lo sguardo nascosto dagli occhiali da sole. Iaccarino saluta la sua ormai ex fidanzata con queste parole: “Elisa grazie per questi 14 mesi vissuti insieme. Anche se l'amore è finito, in questo tratto di vita, abbiamo condiviso tutto: siamo cresciuti, ci siamo stimolati, ci siamo confrontati! Alla fine siamo diventati persone migliori di prima”.

''Grazie per questi 14 mesi'': Elisa Isoardi torna single, è finita la storia d’amore con lo chef Ernesto Iaccarino

La relazione era cominciata tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025. I due si erano conosciuti in Costiera Sorrentina. Il legame è sempre stato al riparo dai riflettori, solo qualche paparazzata per loro e dichiarazioni della presentatrice appena accennate. Per la ex coppia pure un Capodanno celebrato a Dubai.

Il post con cui il cuoco 56enne ufficializza la fine della relazione con la conduttrice 43enne

A metà dicembre scorso sulle pagine di Gente la Isoardi si era sbottonata un po' di più e aveva svelato: “Sono diventata riservatissima e proteggo più che mai il mio privato. Con Ernesto sto bene, sono felice. Sto vivendo un legame di serenità, stima e rispetto. E, novità per me, di condivisione e confronto giorno per giorno. Non ero abituata a condividere le mie idee, le scelte, le dinamiche del quotidiano. Sceglievo per me, decidevo in autonomia, e poi vivevo il rapporto. Erano cose distinte. Oggi mi accorgo che non è così. Che mi piace parlare e confrontarmi con il mio compagno”. A distanza di due mesi e mezzo dalle sue parole arriva il crack.