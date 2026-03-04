''Mi ha fatto rabbia, ci ho pianto'': Valeria Marini in lacrime dalla Balivo, si alza in diretta per uscire dallo studio all’improvviso

La showgirl, 58 anni, ha detto di aspettare le scuse pubbliche di Nino Frassica

Valeria Marini non ha trattenuto le lacrime durante la diretta di oggi, mercoledì 4 marzo, de “La Volta Buona”.

La showgirl, 58 anni, era ospite di Caterina Balivo su Rai1 quando, parlando del Festival di Sanremo 2026 e della performance di Nino Frassica, che è stato ospite durante la quarta serata il 28 febbraio, è sbottata. Tra le battute di Frassica ce n’è stata una proprio sulla Marini (ha detto: “ha fatto un'operazione alla bocca, si è operata alle labbra, è gonfiata”). A lei non è piaciuta per niente.

“Ci sono rimasta malissimo. Perché l'ho trovato offensivo molto, scusate, ci ho pianto”, ha detto nella trasmissione pomeridiana della Balivo con le lacrime agli occhi.

“E ci piangi ancora”, ha aggiunto la Balivo. Valeria ha continuato: “Sì, perché mi ha fatto rabbia, soprattutto perché lui è una persona, comunque scusate io sono anche stanca perché vengo da Milano... […] Lui mi ha chiesto scusa, però sinceramente ogni volta che un luogo comune dello spettacolo… sempre dire cattiverie o denigrare chi ha successo o disprezzare una persona che ha successo, è un po' una cosa dell'Italia, mi urta tanto”.

A questo punto Valeria si è alzata in piedi e si è avviata fuori dallo studio: “Vi saluto, scusate. Sto aspettando ancora le scuse pubbliche di Nino Frassica. Scusate”.

Qualcuno in studio esclama: “Olè!”. Lei allora ci ripensa e torna indietro: “Eh no! Perché piuttosto che parlare di un Festival che io ho fatto… ma siccome non mi va di stare a emozionarmi... io sono una persona sincera. Nino Frassica è una persona che io stimo molto, tant'è vero che lui mi ha chiesto scusa”.

“Ah, quindi l'ha fatto?”, ha affermato la Balivo. La Marini ha risposto: “Sì, ma non in pubblico”.