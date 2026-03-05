Brooklyn Beckham festeggia 27 anni solo con la moglie: non una parola sugli auguri dei genitori con cui ha rotto

Il figlio di David e Victoria Beckham appare in alcune immagini social mentre festeggia il compleanno

E’ con la moglie Nicola Peltz, che gli ha fatto trovare una torta e alcuni regali

Non ha però detto nulla sugli auguri arrivati dai suoi genitori pubblicamente via social

Brooklyn ha infatti recentemente accusato pubblicamente la madre, rompendo con la famiglia d’origine

Brooklyn Beckham ha festeggiato il suo 27esimo compleanno in modo intimo, lontano dalla sua famiglia di origine. Nelle immagini condivise sui social da sua moglie Nicola Peltz appare in una stanza decorata con palloncini e addobbi, forse proprio dalla sua dolce metà. I due sono praticamente soli: sul tavolo si vedono dolci personalizzati e pacchi regalo, mentre Nicola riprende il marito che spegne le candeline.

L’attrice americana, 31 anni, ha pubblicato una foto della coppia accompagnandola con una dedica molto affettuosa: “Buon compleanno amore… spero che tutti i tuoi sogni e desideri si avverino! Illumini ogni stanza in cui entri e chiunque ti conosce ti vuole bene… sei la persona più speciale e amo essere tua moglie. Ti amo, ti amo, ti amo”.

Brooklyn Beckham, 27 anni, insieme alla moglie Nicola Peltz, 31, nel giorno del suo compleanno

Brooklyn ha risposto poco dopo sotto il post della moglie con un messaggio breve ma incisivo: “Ti amo, baby”.

Tra le sorprese preparate da Nicola c’era anche una scatola con ventuno donut decorati con glassa, ognuno a forma di lettera a formare poi “Happy Birthday Brooklyn”. In un breve video lei lo invita a soffiare sulle candeline ma prima dice: “Esprimi un desiderio”. Poi aggiunge: “Ti amo. Spero che i tuoi desideri si avverino”.

Brooklyn davanti ai dolci che gli ha fatto portare probabilmente la moglie

Accanto ai dolci si vede anche una pila di regali avvolti nella carta Cloud 23, il marchio della salsa piccante lanciata da Brooklyn, il cui nome richiama il numero di maglia che il padre David indossava durante la sua carriera calcistica.

Brooklyn spegne le candeline sui donut

Nelle stesse ore anche i genitori David e Victoria Beckham hanno provato a fargli arrivare pubblicamente gli auguri sui social, condividendo alcune vecchie foto e messaggi affettuosi. David ha scritto: “27 oggi. Buon compleanno Bust. Ti vogliamo bene”, usando il soprannome che gli dava da bambino. Sua madre Victoria ha invece scritto: “Buon compleanno Brooklyn, ti vogliamo tantissimo bene”.

La stanza con addobbi e regali

Al momento Brooklyn non ha risposto pubblicamente ai messaggi dei genitori. Il silenzio conferma il momento delicato nei rapporti familiari: negli ultimi mesi il primogenito dei Beckham ha preso le distanze dalla famiglia in maniera molto netta – con pesanti accuse rivolte soprattutto alla madre – e oggi vive lontano da loro, negli Stati Uniti con Nicola Peltz.

Eppure a giudicare dalle immagini del compleanno e dal suo sorriso, in America sembra aver trovato il suo equilibrio e serenità.