Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello festeggiano i 4 anni di Giulietta: ecco il tema scelto per il party, guarda

E’ un 4 marzo da celebrare. Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello festeggiano i 4 anni di Giulietta. La mamma fa una dolce dedica alla sua primogenita e condivide tante immagini sul social, svelando così il tema scelto per il party con i parenti, gli amici e tanti piccolini.

Con il centauro 47enne e la modella 32enne c’è pure la secondogenita Gabriella, che il 4 gennaio scorso ha compiuto un anno. La festa è grandiosa, l’allestimento è tutto dedicato alla squadra dei cuccioli Paw Patrol, una serie animata canadese che, evidentemente piace moltissimo alla bambina. “Auguri al mio primo grande amore, che oggi compie 4 anni. Ti amo infinitamente”, scrive la mamma.

Francesca Sofia ha affidato l’organizzazione dell’evento per la figlia alla luxury event e wedding planner amata dai vip, Giorgia Farina, che regala un tocco magico alla ricorrenza. La Novello è sportiva: indossa jeans portati dentro i biker e giubbotto. Giulietta è deliziosa con la minigonna, portata con calze e scarponcini sotto, ed ecomontone. Gabriella, tra le braccia dei genitori, ha un completino in maglia rosa

Tavola allestita per gli ospiti della bimba e tanta felicità al momento della torta a due piani tutta decorata con la pasta di zucchero. Giulietta abbraccia il cosplayer che incarna il suo personaggio preferito e spegne le candeline.