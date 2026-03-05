Volano gli stracci tra la cantante 31enne e una sua ammiratrice dopo la pubblicazione di vide e foto da Sanremo

Tutto perché l’artista, a dire della signora, non si sarebbe fermata per posare con lei

Nonostante il Festival sia alle spalle, continuano i gossip e le polemiche sulla kermesse. Capita così che volino gli stracci tra Elettra Lamborghini e una sua ammiratrice. La cantante sui social litiga con la fan. Succede dopo che la signora in questione pubblica su TikTok video e foto dalla città dei fiori in cui si vedono alcuni degli artisti presenti. In una clip c’è Elettra che esce da Villa Noseda con il suo staff, la donna prova a chiamarla ma senza successo: viene ignorata.

''Non mi faccio alcun problema a denunciare'': Elettra Lamborghini litiga con la fan, ecco cos’è successo

La Lamborghini le risponde: lei si era fermata e accettato di posare con altre persone. Giustifica il suo comportamento, poi scoppia il caos. La signora avrebbe cancellato i suoi commenti in cui lei le spiegava. “Inutile che cancelli i commenti! Ho già ribadito che io sono molto disponibile e se non dovessi esserlo è per qualche seria ragione ed è evidente che non avevo sentito! Inoltre avevo già fatto le foto prima di entrare con tutti e come vedi stavo cercando qualcuno perché era successa una cosa. Non screditarmi per pochi like. Cancelli i commenti, così alimenti la cosa, la gente commenta in negativo un frammento di un video del cavolo e ti schizzano le views. Pensa come stai messa”, ribatte l’ereditiera.

Elettra continua a parlare della fan anche nelle sue IG Stories: “C‘è questa che su TikTok cancella i commenti per screditarmi. Io sono una persona disponibilissima e penso di averlo dimostrato anche troppo. In questa occasione avevo già fatto le foto con tutte le persone prima del locale circondato da transenne, stavo andando via ed era successa una cosa e stavo cercando una persona. Se non dovessi essere disponibile o ho avuto una giornata schifosa, o sono con i miei cavalli ed essendo per me il mio posto sicuro voglio essere lasciata nel mio mondo, oppure c’è qualche seria motivazione. Altrimenti sono disponibilissima e ripeto, anche troppo. Quindi non credete a ‘sti video, che come ripeto avevo già fatto la foto con tutti prima”.

La 31enne prosegue: “Non credete a quello che vedete sui social. La gente muore per i like, per i follower farebbero di tutto. So che non dovrei rispondere, ma se c’è una cosa che odio è l’ingiustizia, così come odio l’odio gratuito o essere dipinta come quella che non sono, quindi non mi faccio problemi. Quindi state in campana che io non mi faccio alcun problema a chiamare gli avvocati e a denunciare, cari miei, poi ci perdete voi. Basta con questa storia della libertà di parola, è ben altro… poi vi beccate una bella denuncina e sganciate i soldini. Una tristezza comunque la gente morta di follower e like”.

Elettra sottolinea pure che la persona che l’ha accusata col video, ha anche condiviso una foto insieme a lei: “Intanto però se l’è fatta la foto!”. La definisce pure 'stron*a'. E non finisce qui. La signora, in pieno assetto giornalistico, replica, come fosse un’inviata a Sanremo: “Ciao ragazzi. Mi trovo qui a Villa Noseda, dove tutto è iniziato. Come potete vedere, stanno smontando ancora tutta la roba del Festival di Sanremo. Qui è dove ho girato il video. Eravamo da due ore qua che l’aspettavamo perché siamo dei fan e volevamo un saluto. Questo non è successo perché capisco che durante il Festival ci sia confusione. Mentre la foto è stata scattata dopo, in questo punto vi porto con me”.

“Ecco qua, questa è la famosa scala che il giorno del Festival era piena di gente. Io sono riuscita, correndo, qui in questo punto a fare la foto con lei - prosegue - Ma in un secondo tempo, dopo il video. Ad un certo punto c’era una folla di gente pazzesca. Tant’è che io mi sono messa come scudo e ho cercato di ripararla, perché la stavano spingendo. Quindi, ragazzi, io trovo assurdo dovermi beccare questi messaggi da lei, dove mi offende. Perché io, sinceramente, non ho scritto nulla di male e non ho fatto nessun commento negativo. Anzi, capisco che la settimana del Festival ci sia tanta confusione, perché io vivo qua e sono 40 anni che vivo il Festival“.

Alcuni dei post della cantante 31enne

La donna conclude: “Mi dispiace che lei mi abbia attaccato e i messaggi di TikTok io non li cancello, non li posso cancellare. Anche perché io non sono nessuno, lei è un personaggio famoso. Avessi visto un commento da parte sua, secondo voi l’avrei cancellato? Cerchiamo di chiarire questa situazione nel bene e nel male".