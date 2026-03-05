''Eri la mia stella polare'': terribile lutto per il giornalista e conduttore Massimo Caputi, è morta la moglie

Il 64enne pubblica una foto con Roberta Sciubba e dà l’annuncio della tragica scomparsa

La coppia ha sempre mantenuto il più stretto riserbo sul proprio privato

E’ un momento straziante e doloroso. Terribile lutto per il giornalista e conduttore Massimo Caputi, ieri, 4 marzo, è morta la moglie. Il 64enne pubblica una foto con Roberta Sciubba e dà l’annuncio della tragica scomparsa sui social.

“Te ne sei andata lasciando un vuoto incolmabile - scrive Caputi - Sei stata moglie, madre, compagna, amica. Con te ho condiviso tutto, eri il mio punto fermo, un riferimento costante, la mia stella polare. Sarai comunque sempre al mio fianco, dentro di me e nel mio cuore che la tua scomparsa ha fatto a pezzi. Eri una donna coraggiosa e quel tuo coraggio mi farà andare avanti per non deluderti. Ciao amore mio Roberta”.

Roberta, coetanea di Massimo, se n’è andata improvvisamente, a causa di un malore. Il volto dei più importanti eventi calcistici della nostra epoca, dai Mondiali di Italia '90 a quelli di USA del '94 e di Francia nel 1998, e la donna erano molto uniti: dalla loro relazione è nato il figlio Lorenzo.

In tanti esprimono vicinanza e calore con un messaggio. Mara Venier lascia un cuore. Ivan Zazzaroni sottolinea: “Eravate coppia. Non voglio nemmeno immaginare cosa tu stia provando. Ti abbraccio forte e abbraccio vostro figlio”. Pierluigi Pardo commenta: “Sono senza parole. Ti abbraccio forte”. Ognuno di loro cerca con le parole di dargli un piccolo conforto.