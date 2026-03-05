“Io non sono più la mia priorità”, sottolinea con forza l’argentina 35enne alle follower sul social

“Sono molto contenta perché penso di star facendo le cose per bene”, sottolinea

La vita è cambiata da quando il 15 ottobre ha dato alla luce Clara Isabel, frutto dell'amore col marito Ignazio Moser. Cecilia Rodriguez però è contenta così. Nelle sue Storie svela cosa è tornata a fare dopo la nascita della figlia. “Dopo quattro mesi e mezzo ci sono riuscita”, confida.

"Dopo 4 mesi e mezzo ci sono riuscita": Cecilia Rodriguez svela cosa è tornata a fare dopo la nascita della figlia

L’argentina 35enne mentre si trucca davanti all’obiettivo dello smartphone rivela: “Come avete visto, oggi dopo quattro mesi e mezzo sono riuscita a tornare ne mio posto preferito a fare dei massaggi”. Riferendosi alla massaggiatrice del suo core, aggiunge: “Lei ha delle manine veramente molto magiche e ne avevo bisogno”.

Chechu prosegue: “Sono molto contenta perché penso di star facendo le cose per bene: la mia bambina è piccola, quindi ha bisogno di tutte le attenzioni che io le do. Tante persone mi dicono: ‘Così la viti male, la vizi’. Per me è giusto così, perché lei ha i suoi tempi. E’ vero che ho i miei, ma i miei ormai non contano più niente, nel senso che io non sono più la mia priorità, viene prima lei, anche se cerco di prendermi molto cura di me, perché se sto bene io so che starà bene anche lei”.

“Io non sono più la mia priorità”, sottolinea con forza l’argentina 35enne alle follower sul social. Il 15 ottobre ha dato alla luce Clara Isabel

La modella, imprenditrice e influencer chiarisce: “Penso che è giusto così, tutto questo periodo mi sono presa, al 100 per cento, piano piano mi concede di prendermi delle piccole pause e quindi sono molto molto contenta”. E conclude ribadendo ancora: “Prendermi cura al 100% di lei mi rende super orgogliosa, perché è faticoso, ma è quello che ho sempre voluto”.