Giulia Salemi va alla prima a teatro a Milano e ritrova per puro caso la sorella adottiva Nausika: guarda

La conduttrice e influencer 32enne ne aveva parlato tra le lacrime al Grande Fratello Vip

Al reality aveva rivelato la storia che l’univa a lei, arrivata nella sua casa quando aveva 5 anni

Ne aveva parlato al Grande Fratello Vip nel 2021, sottolineando tra le lacrime che non la vedeva da 15 anni. Poi aveva ascoltato le parole di lei, rilasciate a un settimanale. Giulia Salemi va alla prima a teatro a Milano, all’Arciboldi per Notre Dame de Paris, e ritrova per puro caso la sorella adottiva Nausika. Le due si fanno vedere insieme nelle Storie dell’influencer e conduttrice 32enne.

Giulia Salemi va alla prima a teatro a Milano e ritrova per puro caso la sorella adottiva Nausika

La ragazza era arrivata nella casa di Giulia, quando l’italo-persiana aveva 5 anni e ci era rimasta per due anni. “Vorrei esserci realmente per lei. Ma purtroppo adesso è troppo tardi. Anche se non è mai stata la mia sorella biologica, per me è stata una sorella vera”, aveva detto Giulia. A sorpresa le erano state fatte ascoltare le parole di Nausika, rilasciate a un settimanale. Si era emozionata e aveva svelato: “E’ una situazione delicata e complessa. Quando sua madre se l’è ripresa, ha promesso a mia madre che ce l’avrebbe fatta vedere. Poi hanno discusso e ho avuto paura di cercarla fisicamente. L’ho cercata su Facebook, ma lei mi ha bloccata e ha cambiato nome”. La sua speranza era averla nella vita.

Le due insieme all'Arciboldi

La conduttrice e influencer 32enne ne aveva parlato tra le lacrime al Grande Fratello Vip. Al reality aveva rivelato la storia che l’univa a lei, arrivata nella sua casa quando aveva 5 anni

La Salemi lascia tutti a bocca aperta. Nelle Storie pubblica una foto che la ritrae bambina con la sorella: “Vi ricordate quando 6 anni fa nella Casa avevo parlato della mia sorellina Nausika?”. Poi si fa vedere vicino a lei: “Sono felicissima. Appena uscita dalla Casa l’avevo cercata e ci eravamo riviste. Poi ci siamo perse ed eccoci qua per caso. Sarà per sempre la mia sorellina dopo 25 anni”. “C’è da dire che non sono così ‘nana’, lei ha i tacchi”, replica Nausika ironica.

Nonostante le loro strade ora siano diverse, Giulia la porta nel cuore

Giulia poi condivide un’altra foto con Nausika e spiega: “Sono cresciuta con la paura di non essere stata sufficientemente una brava sorella e quando invece lei mi ha raccontato tutti i suoi ricordi belli, sono riuscita finalmente a fare un passo avanti e a non avere più sensi di colpa”. Nonostante le loro strade si siano separate, lei la porta nel cuore.