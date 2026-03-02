''Sto passando il periodo più duro della mia vita'': Kelly Osbourne, figlia di Ozzy, risponde alle critiche sul suo cambiamento fisico

La 41enne, figlia del cantante Ozzy Osbourne, è tornata a parlare degli attacchi che riceve sui social

Qualcuno ha insinuato che dietro al forte dimagrimento ci possa essere un farmaco a base di semaglutide

Lei, che ha perso il padre la scorsa estate, ha spiegato di stare attraversando “il periodo più duro della sua vita”

Kelly Osbourne, personaggio televisivo inglese e figlia della leggenda del rock Ozzy Osbourne, storico frontman dei Black Sabbath scomparso lo scorso 22 luglio a 76 anni, non intende più tollerare quella che definisce una costante “crudeltà” da parte da alcuni utenti dei social media.

Poche ore dopo aver partecipato lo scorso sabato 28 febbraio ai Brit Awards 2026 a Manchester per ritirare un premio alla carriera in onore del padre, insieme alla madre Sharon Osbourne, la 41enne ha pubblicato una serie di Instagram Stories per rispondere agli attacchi ricevuti sui social.

Kelly Osbourne, 41 anni, lo scorso weekend ai Brits Awards a Manchester: ha risposto a chi ha criticato la sua trasformazione fisica

Negli scorsi mesi qualcuno ha tra l’altro insinuato che dietro alla sua trasformazione ci potesse essere un farmaco a base di semaglutide come Ozempic. Si tratta di un medicinale appartenente alla classe degli agonisti GLP-1 utilizzato per il diabete di tipo 2, ma che da tempo impazza tra le celebrità perché permette importanti dimagrimenti in poco tempo (sua madre ha pubblicamente dichiarato di averlo assunto).

“Esiste un tipo speciale di crudeltà nel ferire qualcuno che sta chiaramente attraversando un momento difficile”, ha dichiarato Kelly domenica 1 marzo. “Colpirmi quando sono già a terra, mettere in dubbio il mio dolore, trasformare le mie difficoltà in pettegolezzi e voltarmi le spalle proprio quando ho più bisogno di sostegno e amore”, ha aggiunto.

Kelly in un'altra recente immagine

Ha quindi proseguito: “Tutto questo non dimostra forza, rivela solo una profonda mancanza di compassione e di carattere”.

“Sto passando il periodo più duro della mia vita. Non dovrei nemmeno dovermi difendere. Ma non resterò qui a permettere che mi si disumanizzi in questo modo!”, ha concluso.

Il messaggio arriva a soli cinque giorni di distanza da un altro suo intervento pubblico resosi necessario dopo alcuni commenti di body shaming legati al suo recente cambiamento fisico.

Tra i messaggi ricevuti su Instagram ce n’era uno particolarmente offensivo che faceva riferimento alla morte del padre. Un utente aveva infatti scritto parole molto pesanti: “Sembra un cadavere… È trooooppo magra e fragile… Sembra che stia per raggiungere presto suo padre”.

Una delle ultime foto - del 2020 - di Kelly con il padre Ozzy Osbourne presenti sul suo profilo Instagram

Condividendo uno screenshot di quel brutto commento nelle sue Stories, Kelly aveva reagito così: “Non riesco letteralmente a credere a quanto alcune persone possano essere davvero disgustose! Nessuno merita un abuso del genere!”.

“Passerà anche questa, ma santo cielo”, aveva sottolineato.

Già lo scorso 10 dicembre, prima di affrontare nuovamente la questione sui social, Kelly aveva parlato dei suoi "hater" durante un’intervista con il conduttore Piers Morgan.

“A tutte le persone che continuano a pensare di essere divertenti e cattive scrivendo commenti come ‘Sei malata?’ oppure ‘Smetti di prendere Ozempic, non hai un bell’aspetto’. Mio padre è appena morto, sto facendo del mio meglio e l’unica cosa per cui vivo in questo momento è la mia famiglia”, aveva in seguito dichiarato in un video Instagram poi cancellato.

“E scelgo di condividere con voi i contenuti e il lato felice della mia vita, non quello miserabile. Quindi a tutte quelle persone: ‘andate a quel paese’”, aveva concluso.